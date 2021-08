75 Jahre Vertreibung: „Ein Beispiel, wie es funktionieren kann“

Mehr als 1200 Vertriebene aus dem Böhmerwalddorf Schüttwa kamen am 26. Juli 1946 am Seckacher Bahnhof an, viele von ihnen fanden in der Gemeinde eine neue Heimat. Eine Patenschaft mit Schüttwa entstand 1988 und es wurden Fahrten in die alte Heimat organisiert. Jedoch alterte die Erlebnisgeneration, so dass 2013 der Gedanke aufkam, dass das damalige Heimattreffen das letzte gewesen sein

...