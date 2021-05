65 Jahre für die Menschen gewirkt

Seckach/Freiburg. Zehn Priester der Erzdiözese Freiburg feiern im Jahr 2021 ihr Eisernes Priesterjubiläum, darunter auch Herbert Duffner, der jahrelang das Kinder- und Jugenddorfs Klinge leitete. Am Donnerstag jährt sich zum 65. Mal der Tag ihrer Priesterweihe.

Der „Dienst hat ihr Leben und Wirken in der wechselvollen Geschichte der vergangenen Jahrzehnte bestimmt. Durch ihr Zeugnis und Wort suchten sie den Menschen Helfer und Gefährte, Ratgeber und Wegweiser auf dem Weg des Glaubens zu sein. Dabei war es ihnen ein besonderes Anliegen, dass die Menschen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus pflegen, ihn in ihren Lebensalltag einbinden und in seinem Geist ihr Leben gestalten“, so Erzbischof Stephan Burger in seinem Gratulationsschreiben.

Treffendes Sinnbild

Die zehn Jubilare wurden 1956 zu Priestern geweiht und blicken nun auf 65 Jahre Wirken im Dienst der Katholischen Kirche zurück. Erzbischof Burger betonte in seinem Gratulationsschreiben: „Nach der volkstümlichen Bezeichnung begehen sie das Eiserne Priesterjubiläum. Damit steht nicht mehr der Glanz von Silber und Gold im Mittelpunkt, sondern das bewährte Metall des Alltags: das Eisen, das in der Glut des Feuers seine Beständigkeit erhält und so erst zu einer weiteren Verwendung tauglich wird.“

Treues und erfülltes Priesterleben

Er ergänzte: „Es ist in der Tat ein treffliches Sinnbild für ein treues und erfülltes Priesterleben, denn auch der Priester, der sich vom Herrn in Dienst nehmen lässt, muss sein Leben immer neu dem Feuer der Liebe des dreifaltigen Gottes aussetzen und sich so zu jenem Werkzeug schmieden lassen, das im Reich Gottes fruchtbar wirken kann.“

