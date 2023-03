600 Euro für Kinderprojekt in Bukuumi gesammelt

Zimmern. Auf Initiative des Gemeindeteams St. Andreas Zimmern gewährten Marie Grimm und Sandro Frank beim Dorftreff im Rahmen eines Bildvortrags Einblicke in ihre zwölftägige Ugandareise mit Vertretern des „Help“-Festival-Teams.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eindrücklich berichteten sie von ihren Erfahrungen und Eindrücken – unter anderem auch vom Fußballturnier, welches nicht nur den Kindern der kirchlichen Einrichtungen von Bukuumi, sondern auch denen der umliegenden Dörfer eine Teilnahme mit Essensverpflegung ermöglichte. Darüber hinaus konnten sich die Reisenden von der funktionstüchtigen Wasserversorgungsanlage sowie den neu beschafften Küchen-Öfen ein Bild machen. Beides sind Projekte, die mit Hilfe von deutschen Spenden finanziert werden konnten. Während des sechstägigen Aufenthaltes in Bukuumi übernachtete die Gruppe im nahegelegen Kakumiro bei den Schwestern eines Dominikaner Konzils, zu denen freundschaftliche Verbindungen bestehen. Danach ging die Reise weiter nach Biso zu Pfarrer Kismebo Ponsiano. Ponsiano, der bis 2019 selbst viele Jahre Urlaubsvertretungen in der Seelsorgeeinheit-Adelsheim-Osterburken-Seckach übernommen hat, ist vielen im Bauland bekannt. Der herzliche Pfarrer, der aus Bukuumi stammt, leitet nun in Biso eine eigene Pfarrei. Von Biso führte die Reise weiter in den Norden des Landes. Mit einer Bootsfahrt auf dem Victoria Nil erreichte die Gruppe die Murchison Wasserfällen. Von dort aus ging es zu einer Safari in einem Naturreservat, bevor die lange Fahrt in die Hauptstadt sowie der Rückflug anstanden.

Im Dorftreff folgten viele Zimmerner dem Vortrag mit dem Ergebnis, dass 600 Euro gespendet wurden. Dieser Betrag kommt dem Partnerschaftsverein zugute, mit dessen Hilfe in Bukuumi ein Kindergarten sowie ein Waisenhaus betrieben werden.