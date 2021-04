Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach machen beim Thema „Erneuerbare Energien“ gemeinsame Sache: Am Dienstag wurde das Projekt „BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G.“ vorgestellt.

Rosenberg. „Machen wir es zusammen oder jeder für sich?“ Vor dieser Frage standen die fünf Bauland-Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach im vergangenen Jahr. Denn immer wieder kamen Projektierer auf die Bürgermeister zu und wollten vor allem Freiland-Photovoltaikanlagen bauen. Das berichteten Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek und seine vier Kollegen Wolfram Bernhardt (Adelsheim), Jürgen Galm (Osterburken), Thomas Ludwig (Seckach) und Ralf Killian (Ravenstein) am Dienstag bei einem Pressegespräch im Rosenberger Rathaus. Der Entschluss war klar: „Wir machen es zusammen.“

Schließlich arbeite man seit langem gut im Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken zusammen, so Matousek. Ebenso schnell habe man sich für das demokratische Modell „Genossenschaft“ entschieden. Denn diese Rechtsform erfüllt die wichtigsten Ziele der Bauländer Rathauschefs: Die Bürger mitnehmen und die Wertschöpfung zumindest teilweise in der Region halten – bei gleichzeitig hoher Sicherheit für das investierte Geld.

Immenser Aufwand

„Das ist meine dritte Genossenschaftsgründung“, schmunzelte Ralph Matousek. „Ich weiß, wo ich hinlangen muss.“ Ihm galt der Dank seiner Kollegen für den immensen Aufwand im Vorfeld. Schon im Herbst machte er sich an den Geschäftsplan und die Abstimmung mit dem Genossenschaftsverband. Jetzt sind die nötigen Genehmigungen da, um zur Gründung zu schreiten. „Gut, dass das einer für alle macht“, lobte Thomas Ludwig aus Erfahrung. So müsse man auch nur einmal die nötigen ehrenamtlichen Vorstände und Aufsichtsräte finden.

Gemeinsam schlagkräftiger

Ziel der Genossenschaft ist es, gemeinsam mit Bürgern, Kommunen, Unternehmen und Institutionen lokale, regionale und überregionale Energieprojekte zu realisieren. Das ist dem Geschäftsplan zu entnehmen, den Matousek vorstellte. Man wolle ein Teil der Energiewende sein und einen aktiven Beitrag dazu leisten. „Wir wollen das als Chance begreifen“, so Ludwig. Das Thema treibe die Bürger um, bestätigten Bernhardt und Galm. Im Zusammenschluss werde man schlagkräftiger, war Matousek sicher. Schließlich gehe es um große Summen.

Die BEG ist keineswegs Zukunftsmusik: Die Investitionsplanung steht. Erstes Projekt ist die bereits montierte 30 kwp-Photovoltaikanlage auf der Grundschule Rosenberg. Die rund 30 000 Euro teure Anlage wird nach der Gründung der Genossenschaft ans Netz gehen. Weiter geht es Ende des Jahres mit einer 245 kwp-Photovoltaikanlage auf der neuen Eckenberg-Halle in Adelsheim. Die Stadt wird das Dach an die BEG verpachten, welche sich um die Ausschreibung kümmert, erläuterte Matousek. Auch ein Anteil an einer geplanten, zehn Hektar großen Freiflächenphotovoltaikanlage in Sindolsheim soll einfließen. Weitere Projekte sind geplant, wobei aktuell die Sonnenenergie Vorrang hat. Das könne sich aber ändern, so die Bürgermeister.

Infoveranstaltungen geplant

Im nächsten Schritt werden die Gemeinderäte den Beitritt zur BEG und den Erwerb von Anteilen beschließen, im Fall Rosenberg zehn im Wert von 3000 Euro. Auch Unternehmen haben Anteilskäufe angekündigt. Aus dem gesammelten Geld wird die erste Anlage finanziert. Geplant sind auch Informationsveranstaltungen für die Bürger.

Die Gründungsversammlung für die BEG mit Sitz in Rosenberg wird Anfang Mai stattfinden. Mitglied werden und Anteile erwerben kann man aber erst, wenn alle Formalitäten abgewickelt sind, voraussichtlich Ende des Jahres. Matousek rechnet mit 200 Mitgliedern bis zum Abschluss des ersten Geschäftsjahrs und mit 400 Mitgliedern zum Ende des zweiten Jahres. „Mal sehen, wie viel Geld wir so einsammeln können.“ Bei der Rendite bleibe man mit 2,3 Prozent bescheiden. „Wenn’s mehr wird, sind wir froh.“

Die ersten Einnahmen der BEG sind gesichert: Sie kommen aus den beiden Photovoltaikanlagen, wenn der erzeugte Strom ins Netz eingespeist und nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wird. 25 Jahre werden die Anlagen nach heutigen Erkenntnissen Energie liefern und damit zuverlässig Geld bringen.