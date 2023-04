Wichtige Stütze der Dorfgemeinschaft

Hirschlanden. Mit einer besonderen Festveranstaltung feierte die große Familie des FC Teutonia im Dorfgemeinschaftshaus das 100-jährige Bestehen des Vereins. Dabei wurde deutlich, dass der Sport die Generationen verbindet und dass auch der Fußball das Leben des Vereins seit der Gründung im Jahre 1923 dominierte.

Der kurzweilige Festakt wurde gestaltet durch den Auftritt durch Kinder der Turnabteilung, Liedbeiträgen der FCT-Mitglieder sowie Ehrungen auf Verbandsebene und des Vereins. Eine beeindruckende Festrede erhielt der Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes Heinz Janalik ( Mosbach). Er ging in seiner Laudatio nicht nur auf das zu feiernde Jubiläum ein, sondern von ihm gab es auch kritische Worte zur derzeit nicht einfachen Situation in der Welt und im Profi- und Amateurfußball, und er forderte die Vereine auf sich über ihre zukünftige Arbeit und Entwicklung Gedanken zu machen und somit deren Fortbestand zu sichern. Eine „Expertenrunde“ präsentierte zum Schluss des Festaktes die 100-jährige Chronik des FC Teutonia Hirschlanden.

Vorsitzender Ralf Arnold kündigte als ersten Programmpunkt die „Zukunft des FCT“ auf der Bühne an, denn die Kinder der Turnabteilung präsentierten sich mit ihrem Auftritt als „11 kleine Fußballspieler“ und bekamen viel Beifall.

Den Reigen der Grußwortredner eröffnete Bürgermeister Ralph Matousek der die Entwicklung des Vereins Revue passieren ließ. Obwohl der Verein 1923 durch den Fußball unter sehr bescheidenen Rahmenbedingungen gegründet wurde, ist der FC Teutonia heute ein Mehrspartenverein. Seit der Gründung des FC Teutonia vor 100 Jahren habe sich ein tiefer gesellschaftlicher Wandel vollzogen. Früher standen vor allem die Männer im Vordergrund bei den Sportarten und der Sport diente als „Körperertüchtigung“ und heute ist er zu einer „Massenbewegung“ geworden. Der FC Teutonia hat ein tolles Sportangebot, der Verein ist eine wichtige Stütze in der Dorfgemeinschaft und trägt in ganz besonderem Maße zur örtlichen Lebensqualität bei.

„Humorige“ Rede

Eine „humorige“ Rede zum Jubiläum hielt Ortsvorsteher Martin Herrmann. Er erinnerte an die Vereinsgründung in einer schwierigen Zeit der „Hyper-Inflation“, wo es von Allem wenig und von Nichts jede Menge gab. Nur von einem gibt es sehr viel: Kameradschaft, Sportgeist und Gemeinschaftssinn. Deshalb sitzen die Herschlanner Buben an diesem denkwürdigen Abend im „Herschewert“ und heben den Fußballclub aus der Taufe. Nachdem am Stumpfberg ein neuer Sportplatz gebaut wurde, wächst und gedeiht der Verein.

1947 erfolgte die Wiedergründung nach dem Krieg durch 58 Männer. Sportliche Erfolge stellen sich ein. 2008, so Herrmann, hat Hirschlanden nur noch eine Handvoll Jugendlicher, die ein Trikot tragen wollen und der FCT ist gezwungen, die eigenständige Fußballmannschaft wegen Spielermangel abzumelden, neue Sparten sind im Verein bereits verankert. Junge Herschlanner beleben die alte Kicktradition in der neu gegründeten Spielgemeinschaft mit Rosenberg und Sindolsheim. Der Geldbetrag der Ortschaftsverwaltung, des Museumsverein und des Gesangvereins soll für die Anschaffung neuer Geräte für das Kinderturnen verwendet werden.

Die Grüße des Badischen Fußballverbandes überbrachte Vizepräsident, Bürgermeister Jürgen Galm. Dieses Jubiläum sei auch mit einem Jahrhundert Vereinsarbeit verbunden. Darin steckt eine große Leistung der Mitglieder, der örtlichen Gesellschaft und das soziale Miteinander. Nicht nur die Fußballvereine, sondern die Vereine im Allgemeinen durchlaufen im Moment eine schwierige gesellschaftliche und demografische Phase. Das treffe aber für den FC nicht zu, was die Mitgliederzahl anbelangt. Bei einer Einwohnerzahl von 400 gehören dem Verein über 300 Mitglieder an. Er sei ein attraktiver Verein, der trotz der heutigen Veränderungen und Orientierungsproblemen ein wichtiger Garant für Kameradschaft, Geselligkeit und Miteinander ist. Galm gratulierte seitens des DFB und des Verbandes und überreichte die Ehrenplakette.

Der Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes sagte, als ehemaliger Rosenberger, der in seiner Kindheit und Jugend in vielerlei auch mit Hirschlanden verbunden war, ist diese Wiederbegegnung etwas ganz besonderes. Es ist so, als ob man wieder nach Hause kommt. Es erinnert an auch schwierige Zeiten der Not und auch den Wiederaufbau nach dem Krieg. Seit 1946 habe er die Verbindung nach Hirschlanden. Der heutige Anlass ist uneingeschränkt erfreulich.

In seiner Laudatio ging er auch auf den Spitzensport ein, wo bei den größeren Sportverbänden die Gewinnmaximierung die Leitlinie des Handelns geworden ist. Ein gut geführter Sportverein sei eine Form des zu Hause seins, ein Stück Heimat für die dort anzutreffenden Gleichgesinnten in ihrer Ausübung von Sportkultur.

Er sei dankbar für die Tatsache, dass der Verein mit Trainern und Übungsleitern mit Sachkompetenz und Beharrlichkeit und persönlichem Engagement über Jahrzehnte und über historische Stürme hinweg das Leben vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsenen bereichert habe. Vereine wie der Sportverein gehören, seit sie es gibt, zu den zentralen Elementen einer vitalen, attraktiven und lebenswerten Kommune.

Es könne sein, dass so mancher Traditionsverein in den kommenden Jahren in die Krise schlittern oder ganz aufgeben muss. Er hoffe, dass dies in Hirschlanden nicht der Fall sein wird. Es wird zukünftig ohne ein Miteinander nicht mehr gehen, zu der auch eine Weiterbildung gehört, um die Existenz seines Vereins zu sichern und Probleme zu lösen. Was wünsche man einem Verein wie dem FCT für die nächsten 100 Jahre: Vereinsmitglieder, die sich mit dem Verein identifizieren und Verantwortung übernehmen. Menschen die in schwierigen Zeiten anpacken und helfen. Janalik überreichte eine Ehrengabe sowie eine Ehrenurkunde des Verbandes. Andre Kreuter, ehemaliger Spieler beim FC Teutonia, bedankte sich für die damals freundliche Aufnahme als langjähriger Spieler. Die Zeit war schön und es bestehen noch heute gute Freundschaften.

Ehrungen des Verbandes durch den Kreisvorsitzenden des Badischen Fußballverbandes Horst Saling sowie Ehrungen des Vereins für langjährige Mitglieder folgten (Bericht folgt). Nach dem Buffet präsentierten Goswin Herrmann, Erwin Knörzer-Ehrenfried, Jürgen Mai und Johannes Lauer die Chronik des Vereins.

Nach dem Dank durch Vorstand Ralf Arnold wurde der mehr als dreistündige Festakt mit dem Hinweis beendet, dass das Jubiläumssportfest am Wochenende 10. und 11. Juni stattfindet. F