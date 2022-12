Weihnachtsmarkt als Besuchermagnet

Rosenberg. Der „Tier- und Gnadenhof Animal Hope“, der in Rosenberg eine neue Heimat fand, hat nach zwei Jahren Corona-Pandemie erstmals wieder einen Weihnachtsmarkt veranstaltet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Überaus viele Besucher nutzten die Chance zu einem Besuch. Somit konnte die bisherige „alte“ Tradition auch am neuen Standort im Bauernhof im Heuweg fortgesetzt werden. Das war Felicia Ruland schon immer eine besondere „Herzensangelegenheit“.

Sie wurde an diesem Tag von einem großen Helferteam wie auch von Tierschutzorganisationen unterstützt. An weihnachtlich geschmückten Buden gab es viel Schönes zu erwerben, wie auch beim Kunsthandwerkermarkt. Angeboten wurde auch Schmuck – und zwar in der Scheune.

Neben Kuchen und Kaffee gab es unter anderem Chili con Carne und Kartoffelsuppe. Sogar ein „Food-Truck“ mit vegetarischen Speisen war zum Gnadenhof gekommen.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Eselstall mit Pfarrerin Nicole Bereswill von der evangelischen Kirchengemeinde und Gemeindereferentin Lucia Eller von der Seelsorgeeinheit Osterburken fand dieser schöne Tag einen besonderen Abschluss. F