„Die Beschäftigen der Metall- und Elektroindustrie benötigen dauerhaft ein höheres Entgelt, nicht einmalig,“, so Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam von der IG Metall in Tauberbischofsheim. Davon zeigten sich die Streikenden der Firma Magna PT in Rosenberg überzeugt und verliehen ihrer Forderung lautstark Ausdruck.

© Daniela Käflein