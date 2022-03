Wahlen brachten Wechsel an der Spitze

Sindolsheim. Wahlen und Berichte standen auf der Tagesordnung derJahreshauptversammlung der SpVgg Sindolsheim in der Mehrzweckhalle. Die Ämter des Vorsitzenden und der Schriftführerin wurden neu besetzt.

Vorsitzender Achim Liebl sagte, dass ein weiteres Vereinsjahr durch die Corona-Pandemie geprägt gewesen sei. Trotzdem konnte der Sportbetrieb weitgehend aufrecht erhalten werden und obwohl der gesellige Teil des Vereinslebens erneut zu kurz kam, konnten doch auch wieder die ersten Feste gemeinsam gefeiert werden, wie der sehr gut angenommene Biergarten der Abteilung Fußball im Juli und die „Singelscher Kerwe“ im Oktober. Baulich wurden die Sportanlagen weiter optimiert. Liebl zeigte sich zuversichtlich, dass im Lauf von 2022 eine weitere Rückkehr zur Normalität möglich sein wird.

Es folgten die Berichte von Schriftführerin Stefanie Kautzmann über Mitgliederstatistik und Veranstaltungswesen und des Kassenwarts Markus Graser, der trotz Corona-bedingter Einnahmeausfälle sehr erfreuliche Zahlen vermelde konnte, und dem von Kassenprüfer Alexander Gramlich eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt wurde.

Für die Abteilung Fußball berichtete Karl-Gregor Graser, dass die Spielgemeinschaft mit der 2. Mannschaft des TSV Rosenberg und dem FC Hirschlanden erfolgreich funktioniere, was der 1. Platz in der Tabelle der Kreisklasse A, der am Tag der Jahreshauptversammlung erreicht wurde, eindrucksvoll unterstreiche.

Im Anschluss berichtete Jan Baumann vom Jugendfußball. Leider sei die Spielerdecke hier sehr dünn, man hoffe aber, ehemalige Jugendspieler wieder für das Fußballspielen begeistern zu können und sie so an die Seniorenmannschaft heranzuführen.

Von Pandemie betroffen

Abteilungsleiter Tischtennis, Dieter Kautzmann, beklagte, dass der Tischtennissport aufgrund der Corona-Pandemie zu einer zehnmonatigen Pause gezwungen gewesen sei und somit am stärksten von allen Abteilungen von den Einschränkungen betroffen war.

Mittlerweile spiele man aber wieder erfolgreich mit zwei Seniorenmannschaften in den Verbandsrunden der Kreisliga und der B-Klasse. Die 1. Mannschaft steht ebenso wie die Jugendmannschaft im Pokalfinale.

Die Turn- und Freizeitsportabteilungen der SpVgg zeigten sich von den Seniorenturnerinnen bis zum Kinderturnen durchgehend erfreut, dass wieder ein regelmäßiger Übungsbetrieb möglich ist.

Im Anschluss an die Berichte aus den Abteilungen erfolgte auf Antrag von Bürgermeister Matousek die einstimmige Entlastung des Vorstands, die Neuwahlen folgten.

Bürgermeister als Wahlleiter

Nachdem Achim Liebl 28 Jahre als stellvertretender beziehungsweise als Vorsitzender die Geschicke des Vereins in vorderster Reihe mitgelenkt hatte, stand er nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.

Auch die langjährige Schriftführerin Stefanie Kautzmann stellte ihr Amt nach 15 Jahren ehrenamtlicher Arbeit im engen Vorstand aufgrund beruflicher Veränderungen zur Verfügung.

Als Wahlleiter führte Bürgermeister Ralph Matousek die Wahl des Vorsitzenden durch. Hierbei wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende, Tobias Frank, vorgeschlagen und ebenso einstimmig gewählt wie Tina Geiger als 2. Vorsitzende. Zur neuen Schriftführerin wurde Ulrike Kautzmann-Link gewählt, Kassenwart bleibt weiterhin Markus Graser. Beisitzer für die nächsten beiden Jahre sind Mirjam Hodel, Stefanie Kautzmann, Achim Liebl und Marco Zwettler.

Nachdem alle Abteilungsleiter wie von den Abteilungen vorgeschlagen in ihren Ämtern bestätigt worden waren und Carolin Seitz und Alexander Gramlich als Kassenprüfer wiedergewählt wurden, folgten Grußworte von Bürgermeister Ralph Matousek, Ortsvorsteher Jürgen Fuchs und Christof Geiger, dem Vorsitzenden des Nachbarvereins TSV Rosenberg.

Alle drei zeigten sich beeindruckt vom regen Vereinsleben und vom Erfolgsmodell der Spielgemeinschaft im Bereich Fußball und dankten dem Führungsteam für die gute und vertrauensvolle Kooperation.

Anschließend bedankten sich Tobias Frank und Tina Geiger bei den Vorstandsmitgliedern, die aus dem Vorstand ausgeschieden waren, beziehungsweise sich für ihr bisheriges Amt nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatten.

Lob für Engagement

So beendete Jörg Graser nach 18 Jahren seine Tätigkeit als Beisitzer im Vorstand, Martin Graser schied nach 20 Jahren als Abteilungsleiter Fußball und weiteren acht Jahren als Beisitzer aus dem Vorstandsteam aus. Die scheidende Schriftführerin Stefanie Kautzmann sowie Achim Liebl bleiben dem Vorstand im Team als Beisitzer noch erhalten.

Ausblick

Bevor Tobias Frank die Versammlung schloss, gab er noch einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten, wie einen Muttertags-Brunch mit Ehrungen im Mai, die Tage des Sports im Juni oder das Sommerferienprogramm, und zeigte sich optimistisch, dass auch endlich wieder das Gemeinschaftsleben im Verein und das gemeinsame Feiern von Festen möglich sein wird.