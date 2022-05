Eine Ehrung, wie sie Roland Hambrecht aus Sindolsheim durch Bürgermeister Ralph Matousek in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch erhielt, ist etwas ganz Besonderes: Der mutige Bürger wurde als Lebensretter ausgezeichnet. „Das Beste was dem Gemeinwesen passieren kann, sind aktive Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihr Heimatort und ihre Mitmenschen einsetzen“, sagte der Bürgermeister in

...