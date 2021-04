Vorarbeiten für zwölf Bauplätze vergeben

Mit der ersten „Hybrid“-Sitzung des Gemeinderats, – teils virtuell, teils in Präsenz – betrat die Rosenberger Verwaltung Neuland.

Rosenberg. Erstmals in der Geschichte Rosenbergs nahmen zwei Gemeinderäte „virtuell“ an einer Gemeinderatssitzung teil, was Bürgermeister Ralph Matousek als eine „Besonderheit“ bezeichnete. Nach der erfolgreichen Prüfung der Technik folgte der rasche Einstieg in die neun Punkte umfassende Tagesordnung.

585 639 Euro für die Erschließung

Das Gremium befasste sich zunächst mit zwei Auftragsvergaben. Kämmerin Simone Trumpp erläuterte die Vergabe für die Erschließung des zweiten Bauabschnittes im Neubaugebiet „Bei den drei Morgen“, wo weitere zwölf Bauplätze erschlossen werden. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung der Arbeiten hatten zehn Firmen die Unterlagen angefordert, fünf legten Angebote vor.

Der preisgünstigste Anbieter war die Firma Bokmeier aus Bad Mergentheim mit brutto 585 639 Euro. Dass der Angebotspreis um 15 Prozent unter der veranschlagten Kostenberechnung lag, nannte Trumpp sehr erfreulich.

Man sei froh, so der Bürgermeister ergänzend, dass man bei dieser Vergabe das derzeit günstige Preisniveau für den Tiefbau ausnutzen konnte. Die Erschließungsarbeiten sollen bald beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Vergabe des Auftrags an die Firma Bokmeier erfolgte einstimmig.

Weiteres Pumpwerk

Bei der nächsten Vergabe ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, den Auftrag für den zusätzlichen Einbau eines Pumpwerks in das derzeit in Bau befindliche Regenüberlaufbecken 1 (RÜB) in Hirschlanden zu vergeben.

Wie dem Gemeinderat bekannt sei, so der Bürgermeister, war die Querung des Bahnkörpers beim Bau des RÜB 1 vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Hirschlanden etwas problematisch. Die erste Durchpressung des Bahnkörpers scheiterte an einem Felsen, die zweite Bohrung kam aufgrund der Bodenverhältnisse zu tief heraus. Um eine dritte Bohrung mit „ungewissem“ Ausgang zu vermeiden, wurde nun auf der anderen Seite ein zusätzlicher Pumpschacht gebaut, um den Höhenunterschied von 60 Zentimetern zu überwinden.

Der Gemeinde liege nun ein Angebot zum Einbau einer Abwasserpumpe mit Steuerung vor. Man hätte gerne noch zwei Vergleichsangebote gehabt, die bis zur Sitzung aber nicht eingegangen seien.

Ermächtigung erteilt

Bürgermeister Matousek bat den Gemeinderat daher um die Ermächtigung, den Auftrag an den günstigsten Bieter zu vergeben, sobald diese Angebote vorliegen. Damit war das Gremium einverstanden.