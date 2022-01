Verspätetes Weihnachtsgeschenk überaus willkommen

Rosenberg. Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, eine Spende in Höhe von 3000 Euro, erhielt der DRK-Ortsverein Rosenberg vom Krematorium Am Limes in Osterburken. Geschäftsführer Kevin Volk überreichte den Spendenbetrag im Beisein einiger Vereinsmitglieder sowie Bürgermeister Ralph Matousek an den Vorsitzenden des Vereins Dirk Baumann.

Dieser sagte, dass man sich vonseiten des Vereins über die unerwartete Spende sehr freue, die der Vereinskasse gut tue, denn ein Teil des Spendenbetrages soll für die Anschaffung neuer Einsatzkleidung der Jugendrotkreuzmitglieder verwendet werden. Der Restbetrag kommt der Arbeit der „Helfer-Vor-Ort“ Gruppe zu Gute.

Wie Baumann weiter sagte, fehlen dem Verein bedingt durch die Corona-Pandemie die Einnahmen, da seit rund zwei Jahren keine Veranstaltungen und keine Straßensammlungen mehr durchgeführt werden konnten, was die Vereinskasse erheblich belastet, denn die Kosten durch die Arbeit der „Helfer-vor-Ort“ Gruppe, mit der Unterhaltung des Einsatzfahrzeuges, sind nach wie vor vorhanden und sind vom Verein selbst zu finanzieren. Baumann dankte Kevin Volk für diesen großen Spendenbetrag.

Bereitschaftsleiter Pascal Rückheim bedankte sich im Namen der aktiven Bereitschaftsmitglieder für diese Spende und ging kurz auf die wertvolle Arbeit der „HVO“ ein, die ihr Einsatzgebiet nicht nur in der Gesamtgemeinde Rosenberg, sondern auch in den angrenzenden Nachbargemeinden habe. Im Durchschnitt werde man jährlich zu 20 Einsätzen gerufen. Er nahm diese Veranstaltung zum Anlass den anwesenden Bereitschaftsmitgliedern Sarah Hess, Knut Herrmann und Tanja Brand eine förmliche Belobigung für ihr geleistetes Engagement in der Bereitschaft Rosenberg auszusprechen. Wie er sagte, waren diese drei Mitglieder in den letzten beiden Jahren eine wertvolle und wichtige Stütze im DRK-Ortsverein. Sie nahmen rege am Vereinsleben teil, hatten immer ein offenes Ohr für alle und leisteten mit ihrer stetigen Einsatzbereitschaft in der „HVO-Gruppe“ einen wichtigen Beitrag für alle Bürger in der Gesamtgemeinde. Sie gelten hiermit als Vorbilder in der Bereitschaft. Vorsitzender Dirk Baumann überreichte die Belobigungsurkunde.

Bereitschaft gut aufgestellt

Tanja Brand dankte für die erhaltene Belobigung und meinte, dass die DRK-Bereitschaft Rosenberg sehr gut aufgestellt ist. Sie lobte auch die sehr gute Jugendarbeit, denn viele Buben und Mädchen hätten den Weg zum Jugendrotkreuz gefunden.

Bürgermeister Ralph Matousek dankte im Namen der Gemeinde den Mitgliedern des DRK-Ortsvereins für ihre segensreiche Arbeit zum Wohle der Bürger der Gemeinde als auch den Nachbarortschaften, wo die Helfer im Einsatz sind. Sein Dank galt auch Kevin Volk für die finanzielle Unterstützung, die der Verein sehr gut gebrauchen kann. Das sei ein tolles verspätetes Weihnachtsgeschenk, das unerwartet gekommen ist und die Arbeit des Vereins unterstützt. Es sei gut, so Matousek, dass es das DRK in der Gemeinde gibt. Kevin Volk freute sich, dass die Spende dankbar angekommen ist und eine gute Verwendung findet. Er sagte zu, die Vereine in der Region auch weiterhin finanziell zu unterstützen. F

