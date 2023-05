Verletzte bei Unfall in Rosenberg

Rosenberg. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 12 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Rosenberg. Eine 25-Jährige befuhr gegen 13.45 Uhr mit ihrem Opel den Dörrhöfer Weg im Dörrhof in Fahrtrichtung Rosenberg. Kurz vor dem Ortsausgang soll ihr ein silberner VW auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen sein, woraufhin die junge Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diesen Umstand nahm eine dahinterfahrende 20-Jährige vermutlich zu spät wahr, weshalb sie mit ihrem Ford auf den Opel auffuhr. Durch den Aufprall löste der Airbag im Ford aus und verletzte die Fahrerin leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung der 20-Jährigen auf, weshalb sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten musste, um dort eine Blutprobe abzugeben. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

