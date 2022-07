Verdienstorden für Klaus Wild

Rosenberg. Die „Rouschebercher Milchsäuli“ freuten sich, wieder ein-mal ein Fest feiern zu dürfen. So kamen sie auf die Idee, erstmals ein Sommerfest auszurichten, zu dem neben einer Ortsrallye auch Auftritte der „NZRM“-Tanzgruppen und Ehrungen langjähriger Mitglieder gehörten. Klaus Wild, der den Verein mehr als 20 Jahre als Vorsitzender führte, wurde vom Präsidenten des Narrenrings Main-Neckar, Stefan Schulz, mit dem Verdienstorden in Gold ausgezeichnet.

Sitzungspräsident Alex Ullrich führte durch das Programm. Das Vorstandsteam Matthias Brand, Karola Walch und Alex Ullrich ehrte mit dem Prinzenpaar Andrea I und Matze I mehr als 100 Mitglieder für elf-und 22-jährige Mitgliedschaft.

Wie Alex Ullrich einleitend sagte, habe sich vor 24 Jahren die Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“ zum Verein zusammengetan, dem 70 Gründungsmitglieder angehörten. Im Laufe der Zeit entwickelte er sich zu einem stolzen Verein von derzeit 300 Mitgliedern. Zwischenzeitlich hatte die NZRM 13 Prinzenpaare, die Jugendarbeit sei die wichtigste Basis für die Zukunft. Mittlerweile seien fünf Tanzgruppen aktiv.

Der Dank des Präsidenten galt auch der Frauen- und Männergarde sowie seinen Vorstandskollegen, die mit Herzblut, Schweiß und Humor die zweite tragende Säule im Verein bildeten. Das „dritte Standbein“ seien die Mitglieder. Vor den Vereinsehrungen hatten die „Blauen Funken“ ihren Auftritt.

Eine besondere Ehrung erhielt der langjährige Vorsitzende Klaus Wild. Narrenringpräsident Stefan Schulz, der mit Martin Husfeld (KG Neckario Neckarelz) die Ehrung durchführte, würdigte die besondere Leistungen von Wild und erinnerte an die Anfangszeiten der Narrenzunft mit vielen gemeinsamen Erlebnissen bei den Prunksitzungen und bei den Umzügen.

In Rosenberg wisse jeder, so Schulz, welche Arbeit Klaus Wild für die Narrenzunft und auch die Faschenacht in der Region geleistet habe. Unter dem Beifall der Besucher überreichte Schulz den Narrenring-Verdienstorden in Gold.

Nach dem Abschlusstanz der Prinzengarde saßen die Besucher noch lange in der Abendsonne auf dem Schulhof.