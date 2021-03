Rosenberg. Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am Sonntag, 14.März, können noch bis Freitag, 12. März, bis 18 Uhr im Rathaus Rosenberg beantragt werden. Das Rathaus ist dafür auch am Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet und per Telefon 06295/920113 erreichbar.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung oder angeordneter häuslicher Quarantäne, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr gestellt werden. Dafür gilt ebenfalls die Nummer 06295/920113.

Der Wahlbrief muss bis spätestens 18 Uhr am Sonntag, 14 März, im Rathaus Rosenberg ankommen sein.