Umgebauter Bahnübergang in Rosenberg soll 2025 in Betrieb gehen

Rosenberg. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle Sindolsheim fand erneut als „Hybridsitzung“, teils virtuell und in Präsenz, statt. Die Tagesordnung umfasste acht Punkte, darunter die Vorstellung der Planung für die Gestaltung des Außenbereichs am Kindergarten Rosenberg, der Abschluss eines Architektenvertrages für den Einbau von Sozialräumen im Bauhof sowie eine Information zum Umbau des Bahnübergangs Rosenberg durch die Deutsche Bundesbahn.

Bürgermeister Ralph Matousek begrüßte zahlreiche interessierte Bürger. Die Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts nach war Wassergesetz war weiteres Thema. Insbesondere soll die in diesem Bereich notwendige Gewässerentwicklung ermöglicht werden. Zudem liegen die Grundstücke im Naturschutzgebiet und unterstützen den Gewässerentwicklungsplan für die Kirnau. Wie Matousek weiter erklärte, wurde mit dem Erwerber bereits ein Gespräch geführt. Der Erwerb des Gewässerrandstreifens ist förderfähig. Diskussionslos stimmte der Gemeinderat zu, das Vorverkaufsrecht der Gemeinde für den Gewässerrandstreifen auszuüben.

Die Gemeinde Rosenberg hat sich im Jahr 2020 mit 897 000 Euro an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW als Kommanditist beteiligt. Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde bei den Versammlungen als gesetzlicher Vertreter. Da die Beschlüsse jährlich wiederkehrend sind, schlug die Verwaltung vor, dem Bürgermeister die Weisungsbefugnis dauerhaft zu übertragen. Der Gemeinderat erteilte seine Zustimmung. Wie Bürgermeister Matousek beim nächsten Punkt informierte, hat die Deutsche Rentenversicherung für die Gemeindehomepage eine Prüfung der Barrierefreiheit gemäß Verordnung des Sozial - und Innenministerium zur Durchführung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes vorgenommen. Es wurde geprüft, ob die Rosenberger Webseite barrierefrei ist. Die Prüfung, so Matousek, habe ergeben, dass ein Großteil der geprüften Anforderungen nicht erfüllt ist und entspricht somit nicht den gesetzlich festgelegten Barrierefreiheitsanforderungen für Homepages öffentlicher Stellen. Die Gemeinde hat eine Umsetzungspflicht bis zum 31. August 2021. Die Verwaltung hat von vier Dienstleistern Angebote eingefordert zur Überarbeitung. Das günstigste und praktikabelste Angebot hatte die Firma Hirsch & Wölfl zum Preis von rund 9472 Euro und jährlichen Kosten von rund 1773 Euro abgegeben. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig an die Firma Hirsch & Wölfl.

Besser auf Störungen reagieren

Die Deutsche Bahn plant dem Umbau des Bahnüberganges und hat die Gemeindeverwaltung darüber informiert, sagte Bürgermeister Ralph Matousek. Im Bahnhof Osterburken wird das Stellwerk durch einen Neubau ersetzt. Das neue moderne elektronische Stellwerk soll im Jahre 2022 in Betrieb gehen. Ziel ist es, den Bahnübergang Rosenberg nach den anerkannten Regeln der Technik und den aktuell gültigen Richtlinien der DB Netze AG neu zu bauen.

Dabei geh es vor allem um die Technik. Nach dessen Umbau kann der Streckenabschnitt zwischen Osterburken und Eubigheim im Gleiswechselbetrieb erfolgten. Damit kann die Deutsche Bahn auf Störungen auf der Strecke besser reagieren. Der Bahnübergang soll bis 2025 in Betrieb gehen.

Ein Bahnübergang benötigt die Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt und mit der Erneuerung der Technik sind damit auch die Randbereiche einzuhalten. Dies betrifft vor allem die Schleppkurven von Lkw. Es muss nachgewiesen werden, dass ein Lkw mit der vollen Länge den Bahnübergang räumen kann und nicht bei der Einfahrt in den Dörrhöfer Weg hängen bleibt, sagte Matousek. Dies hat zur Folge, dass der Einmündungsbereich des Dörrhöfer Weges in die Hauptstraße aufgeweitet werden muss. Ebenfalls ist der Gehweg am „Parkplatz Götz“ gegenüber der Volksbank Kirnau um rund einen Meter zu versetzen.

Bürgermeister Ralph Matousek fand es schade, dass dieser Bereich vor drei Jahren neu gebaut wurde. Aber mit der Verlegung des Gehwegs wird eine fußläufige Querung der Bahn auf beiden Straßenseiten ermöglicht.

Darüber hinaus soll der Übergang auf Seiten des Bahnsteigs aufgrund der hohen Schülerzahl verbreitert werden. Die Gesamtkosten werden vom Bund, Land und der Deutschen Bahn getragen. F