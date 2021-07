Stark „dezimiert“ war der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle Sindolsheim denn fast die Hälfte der Ratsmitglieder hatten sich entschuldigt. In der von zahl-reichen Zuhörern besuchten Sitzung standen die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen, das Baugebiet „Eichgarten“ in Hirschlanden sowie die Abwasserbeseitigung in Sindolsheim mit

...