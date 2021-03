Rosenberg. Bereits am Dienstag vergangener Woche hat ein Unbekannter eine Treppe an einem Gebäude in der Rosenberger Brückenstraße beschädigt und sich bisher nicht beim Besitzer oder der Polizei gemeldet, teilte diese mit.

Am Dienstag, 23. Februar, im Zeitraum zwischen 11.50 Uhr und 14.50 Uhr muss die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die Beschädigungen verursacht haben. Vermutlich parkte sie mit ihrem Wagen rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke aus und prallte dabei gegen die Treppe. Zwei Stufen sowie das zugehörige Treppengeländer wurden durch den Zusammenstoß in Mitleidenschaft gezogen.