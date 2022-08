Tennisluft beim TSV Rosenberg geschnuppert

Rosenberg. Nach der Corona-Zwangs-Pause öffnete sich auch die Astrid-Lindgren-Schule wieder für die Aktion „Kooperation Schule-Verein“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits zu Beginn des Schuljahres durfte ein Teil der Klassen 5 bis 7 Tennisluft auf der Tennisanlage des TSV Rosenberg schnuppern. Im Frühjahr wurde die Kooperation mit dem TSV dann mit einer zweiten Schülergruppe auf der frisch bereiteten Tennisanlage weitergeführt.

Christelle Hoffert gelang es schnell, auch skeptische Schüler zu motivieren und für den Tennissport zu begeistern. Mit Mut und Ballgefühl absolvierten sie das Tennisabzeichen in Bronze und stellten so ihr Können im Umgang mit der gelben Filzkugel unter Beweis.

Dabei waren sowohl theoretisches Grundwissen als auch praktische Übungen gefragt. Ausdauer, Konzentration, Koordination, Ehrgeiz und Spaß waren natürlich von großer Bedeutung. Abteilungsleiter Heinz Nies freute sich, dass die Kooperation in diesem Jahr wieder stattfinden konnte und dass sieben Schüler so viel Spaß an den Tennisstunden hatten, dass sie letztlich das Sportabzeichen ablegten.

Er bedankte sich sowohl bei den Lehrkräften Annika Bauer und Christelle Hoffert, die mit dafür sorgten, dass dieses Kooperationsprojekt für alle Beteiligten eine Bereicherung war. F