„Tempo 30“ ein Thema

Hirschlanden. Das neu geplante Verkehrskonzept der Gemeinde stellte Bürgermeister Ralph Matousek dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend im Gemeindehaus Hirschlanden vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeindeverwaltung habe in den vergangenen Jahren mehrere Anfragen für die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen erhalten. Und es seien auch regelmäßig Hinweise über eine zügige Fahrweise mancher Verkehrsteilnehmer eingegangen. Bei Verkehrsschauen sei über die einzelnen Anträge beraten worden.

Die Verwaltung habe eine Erhebung vorgenommen, in welchen Gebieten bereits eine Tempo-30-Zone eingeführt ist. Wie das Ergebnis zeige, gebe es in den Ortsteilen Bronnacker und Sindolsheim keine 30er-Zonen. In Hirschlanden seien alle Wohnstraßen – mit Ausnahme der Straße Eichgarten –, in Rosenberg die Wohngebiete Mühlweg, Brückenstraße, Brunnenberg, Daultweg, Klingenstraße, Hohe Straße, Bienenweide und Wittstadter Weg als solche Zonen ausgewiesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es stelle sich nun grundsätzlich die Frage, ob man alle Wohnstraßen mit einer solchen Geschwindigkeitsbegrenzung versehen solle. Die Verkehrsbehörde habe in Vorgesprächen verdeutlicht, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Ortsdurchfahrten mit einem klassifizierten Ausbau nicht möglich sei. Offen bleibe jedoch, so der Bürgermeister, ob in kurzen Wohnstraßen eine Beschränkung erfolge, da hier aus tatsächlichen Gründen nicht schneller gefahren werden könne. Die Einführung der Tempo-30-Zonen werde jedoch nur schwer kontrollierbar sein, da die Gemeinde keine Kontrollen durchführen könne.

In der anschließenden Diskussion sagte Gemeinderat Ulrich Herrmann, dass eine solche Zone nur dann Sinn mache, wenn „Verkehrshindernisse“ in den Straßen aufgestellt werden. Gemeinderätin Susanne Grimm meinte, sie könne die Vorgehensweise der Verwaltung mittragen. Schließlich sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die Angelegenheit an die Ortschaftsräte zu geben, damit diese eine Auswahl der betroffenen Straßen in ihren Ortsteilen definieren sollen. F