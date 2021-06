Steinkissen im Ruhehain gesetzt

Rosenberg. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im Februar den endgültigen Beschluss gefasst, den alten Friedhof auch zukünftig als solchen beizubehalten und in einen sogenannten „Ruhehain“ mit Urnenbeisetzung umzuwandeln.

AdUnit urban-intext1

üJedem Einwohner aller Ortsteile soll es ermöglicht werden, hier seine letzte Ruhe zu finden. Diese zusätzliche Form der Bestattung soll auch in den beiden Ortsteilen Hirschlanden und Sindolsheim angeboten werden. Die neuen Baumurnenreihengräber haben eine Liegezeit von 15 Jahren und die Baumurnenwahlgräber von 35 Jahren. Jeder Baum umfasst zwölf Grabplätze.

Umfrage gemacht

Dass nicht alle Bürger des Dorfes aber von diesem „Ruhehain“ begeistert sind, zeigte eine vom Ortschaftsrat durchgeführte Umfrage, welche nach dem Beschluss des Gemeinde-rates durchgeführt wurde. In der vergangenen Woche hatte die Krautheimer Firma Weirether die Steinkissen in den Friedhöfen Rosenberg, Hirschlanden und Sindolsheim gesetzt, auf denen dann ein Namensschild des Verstorbenen angebracht wird. An jedem Baum werden im Uhrzeigersinn 12 Urnen beigesetzt. Die Vergabe erfolgt der Reihe nach. Der alte Friedhof bietet mit der Bestattung unter den Bäumen eine besondere Atmosphäre. F