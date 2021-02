Von Helmut Frodl

AdUnit urban-intext1

Rosenberg. Neben der Einbringung des Haushaltes 2021 standen weitere wichtige Punkte auf der Tagesordnung der Sitzung des Rosenberger Gemeinderats am Dienstagabend in Sindolsheim. Hauptamtsleiterin Ulrike Kautzmann-Link erklärte, dass am südöstlichen Ortsrand von Hirschlanden das im Außenbereich gelegene Grundstück in den bebauten Ortsteil einbezogen werden soll. In der Sitzung des Gemeinderates vom 28. Juli 2020 wurde die Aufstellung der Einbeziehungssatzung im vereinfachten Verfahren beschlossen, der Entwurf gebilligt und zur Offenlegung freigegeben, die im Zeitraum vom 31. August 2020 bis einschließlich 01. Oktober 2020 erfolgte. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in Form einer Planauslegung ebenfalls in diesem Zeitraum. Die eingegangenen Hinweise und Anregungen sind teilweise in den Satzungsentwurf aufgenommen worden.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, entsprechend dem Behandlungsvorschlag des Ingenieurbüros IFK-Ingenieure. Ebenso beschloss er die Einbeziehungssatzung und den Erlass örtlicher Bauvorschriften für dieses Plangebiet.

Erste Interessenten gefunden

AdUnit urban-intext2

Im Ortsteil Bronnacker soll ein neues Baugebiet mit acht Bauplätzen für Einzel- und Doppelhäuser entstehen, da dort aktuell keine Wohnbauflächen mehr zur Verfügung stehen. Die Bauplätze haben eine Größe von fünf bis 8,5 Ar. Erste Interessensbekundungen aus dem Dorf liegen bereits vor.

Im weiteren Verfahren wird zudem ein Umweltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen erarbeitet. Nach zwei Wortmeldungen wurden die erforderlichen Beschlüsse gefasst, so die Aufstellung des Bebauungsplans „Schinderacker“, wie auch den Vorentwurf des Bebauungsplans. Zudem empfiehlt der Gemeinderat dem Gemeindeverwaltungsverband Osterburken, den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern und einen Aufstellungsbeschluss zur Einleitung eines weiteren Verfahrens zu fassen. Gleichzeitig wurde die Planung zum Preis von 10 117 Euro an das Büro IFK-Ingenieure aus Mosbach vergeben.

AdUnit urban-intext3

Nächster Punkt, der den Gemeinderat beschäftigte, war die Aufstellung des Bebauungsplans für die geplante „Photovoltaikanlage im Gewann Hut“, durch die Zeag Energie AG. Der Bebauungsplan soll die notwendige Rechtsgrundlage für die Bebauung schaffen. Der Flächennutzungsplan soll hierfür im Parallelverfahren geändert werden. Maßgebend für den Geltungsbereich ist der Abgrenzungsplan vom 3. Februar 2021 gefertigt, vom Ingenieurbüro IFK-Ingenieure. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans und gab somit den Startschuss für dieses Projekt. Man warte jetzt auf weitere Schritte. Das Verfahren wird rund ein Jahr andauern.