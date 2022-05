SpVgg Sindolsheim ehrte langjährige Mitglieder

Sindolsheim. Die SpVgg Sindolsheim ehrte dieser Tage langjährige Mitglieder des Vereins. Für das Vereinsjahr 2020 erhielt Kurt Geyer die bronzene Ehrennadel für seine zehnjährige Tätigkeit in der Tischtennisabteilung. Mit der silbernen Ehrennadel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Johanna Frank, gleichzeitig auch 15 Jahre Abteilungsleitung, Simone Fuchs, Basilia Hohl, Klaus Kautzmann und Bastian Hanak ausgezeichnet. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden mit der goldenen Ehrennadel Annerose Frank, Bernd Graser, Else Häfner, Heinrich Weimer, Iris Frank-Gramlich und Ute Meisel geehrt.

Für das Vereinsjahr 2021 wurden mit der silbernen Ehrennadel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft Birgit Kuhn und Heidrun Voigt-Schmid geehrt. Die goldene Ehrennadel wurde an Jochen Kautzmann für seine 30-jährige aktive Tätigkeit in der Tennisabteilung und Tina Geiger für ihre 20-jährige Funktionärsarbeit verliehen, sowie an Bernhard Feil, Martin Hanak, Walter Schöberl und Ralf Schulz für ihre 40-jährige Mitgliedschaft. Mit der goldenen Ehrennadel mit Kranz für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Reinhold Frank, Gerhard Hambrecht und Rudolf Puhr ausgezeichnet. Bild: Helmut Frodl

