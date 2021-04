Sportfest wurde abgesagt

Rosenberg. Der größte Verein in der Gemeinde, der Turn- und Sportverein Rosenberg, wird 100 Jahre alt: Daher hatte sich das Vorstandsteam viel vorgenommen, um dieses Fest groß feiern zu können.

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres hätte Anfang Juli über die Bühne gehen sollen, denn: Da sollte in einem großen Zelt, mit einem ansprechenden Programm und Unterhaltungsmusik, ein Sportfest stattfinden, so wie es beim TSV traditionell üblich ist.

Zudem sahen die Planungen vor, in jedem Monat verschiedene größere und kleinere Events durchzuführen, darunter verschiedene Ausflüge, auch mit der TSV- Jugend. Doch bereits im vergangenen Jahr musste der TSV Rosenberg – wie viele andere Sportvereine in der Region – durch die Corona-Pandemie die sportlichen und kulturellen Veranstaltungen einstellen. Hiervon waren nicht nur der Spielbetrieb der Mannschaft, sondern auch die geselligen Vereinsveranstaltungen sowie die geplanten Festlichkeiten im TSV Sportheim betroffen, was dem Verein auch erhebliche finanzielle Einbußen brachte.

In einem kleinen Zeitfenster im Sommer vergangenen Jahres konnten zwar einige Fußballspiele ausgetragen werden, doch seit November sind wieder sämtliche sportliche Aktivitäten eingestellt.

Der Vorstand gab die Hoffnung aber nicht auf und setzte seine Planungen für das Fest fort – in der Hoffnung, dass es doch stattfinden kann.

Als Auftakt war im Januar ein Cabaret-Abend mit Rolf Miller in der Sindolsheimer Sporthalle geplant, der aber bereits ausgefallen ist. Am 1. Mai sollte das traditionelle Maifest stattfinden, und im Juni war ein großer Festakt in der Rosenberger Sporthalle geplant, auf den das große Jubiläumsfest mit einem ansprechenden Show- und Sportprogramm folgen sollte.

Dieser Tage hat sich der Vorstand, nach reiflichen Überlegungen, schweren Herzens dazu entschlossen, alle Jubiläumsveranstaltungen, darunter auch das große, viertägige Sportfest, abzusagen.

„Sportfest light“

Man hoffe jetzt, dass die Corona- Vorschriften eventuell die Durchführung einer kleinen Alternative, ein „Sportfest light“, zulassen könnten. In diesem Fall würde man vonseiten des TSV gerne kurzfristig ein Programm anbieten.

Der Festakt, der ursprünglich am 6. Juni hätte stattfinden sollen, wurde zwischenzeitlich auf den 26. September verschoben, in der Hoffnung, dass man diesen dann auch tatsächlich feiern kann.

In jedem Fall wird aber eine umfangreiche Festschrift zum Vereinsjubiläum erstellt, in welcher ein Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre der sportlichen TSV-Geschichte zu finden sein wird.

Der Vorstand hofft nun, dass viel-leicht im kommenden Jahr wieder ein Sportfest stattfinden und das Jubiläumsfest nachgeholt werden kann.