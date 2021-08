Spannende Experimente mit Luft beim Rosenberger Ferienprogramm

Hirschlanden. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich, was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ Unter diesem Motto trafen sich die teilnehmenden Kinder im Rahmen des Rosenberger Ferienprogrammes in der Dorfmediathek. Das Thema: „Experimentieren mit Luft“.

Dabei wurden Dinos auf Tauschstation geschickt, Geister in einem Handschuh geweckt, Düsenantriebe mit Luftballons gebaut und Luft mit Tüten eingefangen. Cassia Schorr führte die Mädchen und Jungen, die von der Kraft der Luft begeistert waren, spielerisch durch die Experimente. F