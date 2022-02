Rosenberg: Konzept für Bebauung bis Ende März

Sindolsheim. Der Abbruch der Wohngebäude und Scheunen im Areal unterhalb der evangelischen Kirche in Rosenberg wurden in den letzten Wochen vorgenommen. Derzeit erfolgt noch der Abtrans-port des Abbruchmaterials sowie die Baufreimachung, so die Ausführungen bei der Sitzung des Gemeinderates in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim.

Arbeiten vor dem Abschluss

Die Arbeiten gehen zwischenzeitlich dem Ende entgegen. Bis Ende März soll das Konzept für die Bebauung vorliegen. Um eine Neubebauung des Areals zu ermöglichen, ist die Verlegung einer Hauptabwasserleitung sowie einer Hauptwasserleitung entlang der Grundstücksgrenze zu Flurstück Nr. 277 erforderlich, um das Baufeld größtmöglich nutzbar zu machen. Ein Anschluss an den angrenzenden Abwasserkanal ist aufgrund der unterschiedlichen Höhenlage der Kanäle nicht möglich, sagte Bürgermeister Ralph Matousek.

Natursteinmauer erhalten

Die Verlegung der Leitungen umfasse eine Länge von 35 Metern. Die bestehende Natursteinmauer ist jedoch zu erhalten. Die Kostenschätzung beläuft sich auf Gesamtkosten in Höhe von brutto 110 000 Euro, das Honorarangebot des Ingenieurbüros Walter und Partner beträgt rund 16 054 Euro. F

