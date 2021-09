Sindolsheim: Brücke in der Lammstraße saniert

Sindolsheim. Neben den großen Baustellen in der Gemeinde Rosenberg gibt es auch kleinere Maßnahmen. So wurden in den letzten Tagen die Sanierungsarbeiten an der Brücke in der Lammstraße im Ortsteil Sindolsheim fertiggestellt. Der Belag einer Brücke wie dieser unterliegt besonderen Belastungen – durch Wasser, Streusalz, Kälte und Hitze. Aus diesem Grunde kommen bei der Sanierung auch spezielle Baumaterialien zum Einsatz. Der ständige Regen in den vergangenen Wochen hat die Ausführung der erforderlichen Sanierungsarbeiten dabei verzögert, da Trockenzeiten kaum gegeben waren. Das Geländer wurde durch die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes zuvor ab- und nach Beendigung der Arbeiten wieder aufgebaut. Ein Dankeschön galt den Nachbarn für die Bereitstellung von Strom und Wasser. Bild: Helmut Frodl

