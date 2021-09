Sicherer Schulweg für die Erstklässler in Mosbach

Rosenberg/Mosbach. Das neue Schuljahr hat begonnen. Das bedeutet für viele Schulanfänger den Beginn eines neuen und spannenden Lebensabschnitts. Alle Verkehrsteilnehmer sollten deshalb besonders wachsam unterwegs sein und insbesondere im Bereich von Schulen, Schulwegen und Wohngebieten auf Schüler achten. Um die Kinder fit für den Schulweg zu machen, veranstaltet das Polizeipräsidium Heilbronn, Referat Prävention, Außenstelle Mosbach, in diesem Jahr zwei lokale Veranstaltungen. Am Montag, 27. September, finden die Aktionen in den ersten Klassen der Wilhelm-Stern-Schule in Mosbach und der Grundschule in Rosenberg, unter Einhaltung eines geeigneten Hygienekonzepts, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1