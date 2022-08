Schwerer Unfall auf der A 81

Rosenberg. Der 53-jährige Lenker eines Fiat Talent war am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Rosenberg fuhr er nach Angaben der Polizei aus unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf.

Der Lenker des Fiat befand sich alleine im Fahrzeug. Er erlitt bei dem Zusammenstoß Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Am Auflieger des Sattelzuges entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Dieser war mit etwa 25 Tonnen Glas beladen, was die Bergung erschwerte. Die Autobahn musste bis 16.50 Uhr voll gesperrt werden, eine Teilsperrung war bis etwa 21.20 Uhr erforderlich.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass sich der Verletzte wieder auf dem Weg der Besserung befindet.