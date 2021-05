Schülerbeförderung bereitet Probleme

Über zahlreiche Probleme in der Schülerbeförderung diskutierte der Ortschaftsrat Hirschlanden in einer Sondersitzung. Viele Eltern beschwerten sich über die aktuelle Situation.

Hirschlanden. Auf der Tagesordnung der einberaumten Sondersitzung des Ortschaftsrates im Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden stand nur ein einziger Punkt – und zwar „Probleme der Schülerbeförderung mit der Frankenbahn“. Dieses stark diskutierte Thema war bereits in einer anderen Sitzung auf der Tagesordnung des Gremiums gestanden.

Verbesserungen erreichen

Zur Sitzung begrüße Ortschaftsrat Martin Herrmann neben Dirk Schäfer und Elmar Brümmer vom Fachbereich Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) des Landratsamtes, die beiden Bürgermeister Ralph Matousek (Rosenberg) und Elmar Haas (Ahorn) sowie zahlreiche Eltern mit ihren schulpflichtigen Kindern, die unter anderem die Schulen in Osterburken, Eubigheim, Boxberg und Bad Mergentheim besuchen. Herrmann sagte, dass man die bestehenden strukturellen Probleme in dieser Sitzung nicht lösen könne, aber versuchen wolle, durch Änderungen im Fahrplan Verbesserungen zu erreichen.

Den beiden anwesenden Vertretern aus dem Landratsamt wolle man zudem aktuelle Informationen über die Problematik geben, die ihnen helfen sollen, Lösungsmöglichkeiten anzugehen. Die Beförderung der Schüler auf dem Land, insbesondere mit der Bahn, bezeichnete Ortsvorsteher Herrmann für Hirschlanden als „relativ schlecht“, denn es sei kein örtlicher Haltepunkt vorhanden. Dies treffe aber auch auf andere Dörfer zu, die an der Bahnstrecke liegen. Es waren sich alle einig, dass man mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein kann.

Mehrere Mütter sagten übereinstimmend, dass sie sich bereits mehrmals bei der Bahn, im Landratsamt oder auch bei den jeweiligen Schulen beschwert hätten. Es komme immer wieder vor, dass der Linienbus, der die Schüler von Hirschlanden zum Bahnhof nach Rosenberg bringt, an der dortigen Bahnschranke warten muss. Der Zug würde den Schülern dann buchstäblich vor der Nase wegfahren. Dies komme sowohl in Fahrtrichtung Lauda, als auch in Richtung Osterburken vor. Die Kinder riefen dann daheim an und beten darum, von ihren Eltern zur jeweiligen Schule gefahren zu werden.

Es komme auch vor, dass die Schüler am Nachmittag verspätet am Bahnhof in Rosenberg ankommen und der Bus wenige Minuten vorher abgefahren sei. Gerade im Winter sei dies öfter geschehen. Auch standen die Schulkinder schon am Bahnsteig, der Zug hielt nicht an und ist bis nach Eubigheim durchgefahren. Obwohl es diese Probleme offensichtlich schon länger gebe, sei weder er, noch die Gemeindeverwaltung in Rosenberg darüber informiert gewesen, sagte Ortsvorsteher Herrmann.

Detaillierte Datenerfassung

Bürgermeister Elmar Haas aus Eubigheim hakte in die Diskussion ein und wies darauf hin, dass die jeweilige Schule der erste Ansprechpartner sei, sollte es Probleme geben. Wenn Defizite im Fahrplan bestehen, werde man gerne versuchen, diese mit der Einrichtung, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem zuständigen Landratsamt zu besprechen. Wichtig ist eine detaillierte Datenerfassung mit Tag und Datum, sonst sei keine Nachverfolgung möglich.

Die beiden anwesenden Vertreter des Landratsamtes Mosbach waren der gleichen Meinung. „Solche angesprochenen Probleme gehen gar nicht“, machte Elmar Brümmer deutlich, der zusagte, sich darum zu kümmern. Das Problem könnte auch in der Übergabe zum bestehenden Linienverkehr zwischen Bahn und Bus liegen, da die „Taktung“ im Fahrplan teilweise sehr gering sei. Er sehe eine gute Möglichkeit hier eine Änderung anzustreben.

Im Laufe der lebhaft geführten Diskussion machten die Eltern noch auf ein weiteres Problem aufmerksam: Die Schulkinder, welche ins Lernhaus Ahorn wollen, werden in Hirschlanden abgeholt und mit dem Bus nach Rosenberg gefahren. Sie steigen dort in den Zug ein und fahren an Hirschlanden vorbei nach Ahorn, obwohl ein Linienbusverkehr besteht, der Kinder von Hohenstadt nach Ahorn bringt. Dieser Bus fährt in Hirschlanden an den Schülern vorbei, ohne anzuhalten, da er die dortigen Kinder nicht mitnehmen darf.

„Die Tatsache, dass Züge nicht halten, komme leider immer wieder mal vor“, so Haas. Die Bahn sei jedoch vertraglich zum Halt in Rosenberg und Eubigheim verpflichtet und deshalb müsse man hier auch tätig werden. Von allen Teilorten aus Rosenberg und Ahorn fahren stündlich Busse an den jeweiligen Bahnhof. Beide Kreise hätten sich finanziell stark beteiligt, damit das System funktioniert.

Eltern fahren Kinder zur Schule

Die aktuelle Situation, dass Schüler aus Hirschlanden häufig den Anschlusszug oder -bus verpassen, habe dazu geführt, dass fast alle Eltern ihre Kinder mit Privatautos zur Schule bringen. Dies sei genau das Gegenteil von dem, was die Landkreise mit der Einführung der Frankenbahn erreichen wollten, verdeutlichte Martin Herrmann.

Alle Beteiligten sollten darauf hinwirken, dass sich die Situation so verbessere, dass wieder ein gesicherter Schülerverkehr zustande komme. „Auf mittlere und lange Frist wird die Frankenbahn nur dann Erfolg haben, wenn alle Haltepunkte an der Strecke – also auch Hirschlanden, Uiffingen, Schweigern, Unterschüpf und Sachsenflur wieder reaktiviert werden,“ sagte Herrmann und fügte an: „Hier ist die Landesregierung in Stuttgart gefordert.“

Ein wesentlicher Wunsch der Eltern war, dass der Linienbus der Firma Hettinger die Schüler in Hirschlanden einsteigen lässt und nach Ahorn mitnimmt. Hierzu machte Bürgermeister Haas das Angebot, das er mit dem Busunternehmen Hettinger sprechen werde, um eine Lösung herbeizuführen. Die Kosten, die für Ahorn entstehen, würden sich in Grenzen halten.

In Bezug auf die Verspätungen betonte Bürgermeister Matousek, dass der ÖPNV auch einen großen Vorteil für die Schüler im ländlichen Raum darstelle.

Um die Probleme lösen zu können, sollten die zuständigen Mitarbeiter im Landratsamt mit der Schulleitung des Ganztagsgymnasiums Osterburken sprechen, ob die Anpassung des Unterrichtsbeginns und- endes möglich ist. Auf lange Sicht müsse über eine neue Gesamtlösung nachgedacht werden. Viele Eltern sind mit der Situation unzufrieden.

Einige haben schon das „Maxx-Ticket“ gekündigt. Elmar Brümmer und Dirk Schäfer sagten eine Unterstützung durch das Landratsamt zu. Die Zubringerbusse sollten drei Minuten früher fahren, so dass der Anschlusszug erreicht werde. Zudem wolle man sich auch darum kümmern, dass künftig die Fahrpläne besser eingehalten werden.

Probleme wurden benannt

Ortsvorsteher Herrmann zog am Ende ein durchaus positives Fazit. So wurden die bestehenden Probleme benannt und erste Verbesserungsvorschläge können umgesetzt werden. Wichtig sei, dass die Eltern zukünftig Störungen bei der Schülerbeförderung umgehend melden. Die Bürger auf dem Land wollen die Frankenbahn und hoffen, dass die nordöstliche Region des Landes nicht abgehängt wird.

Mittelfristiges Ziel müsse es sein, dass auch die „abgehängten Dörfer“ an der Strecke zwischen Osterburken und Lauda künftig wieder einen Bahnhaltepunkt bekommen. F