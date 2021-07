Rosenberger Kinder mit viel Eifer dabei

Rosenberg. Bei strahlendem Wetter veranstaltete die Grundschule in Rosenberg am 22. Juli die traditionellen Bundesjugendspiele, die eigentlich immer am Sportfestmontag abgehalten wurden. Coronabedingt wurden nur die Klassen 1 und 2 zusammen genommen. Die Kinder begannen nach dem Aufwärmen mit dem 800-Meter-Lauf.

Dem folgte der Ballwurf und dann übte man sich im Schnelllaufen. Dabei mussten die Schüler über 50 Meter sprinten und ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. Den Abschluss bildete dann h der Weitsprung, bei dem alle Schüler wie auch schon zuvor ihr Bestes gaben.

Mit Feuereifer waren die Kinder dabei und es wurde so manche Bestleistung erzielt. Danach durfte eine Abkühlung nicht fehlen und eine Mutter versorgte beide Klassen mit Eis. Zuvor hatten Eltern Obst geschnitten, das die Kinder gern aßen.

Nach dem Ablegen aller Disziplinen rundete ein gemeinsames Völkerballspiel beider Klassen den Tag ab. Nach Auswertung aller Ergebnisse fand am Tag danach die Siegerehrung statt: Es gab in beiden Klassen sieben Teilnehmerurkunden, 14 Siegerurkunden und sieben Ehrenurkunden. jeahag

