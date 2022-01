Rosenberg: „Wie stellt sich die Grundschule in Zukunft auf?”

Hirschlanden. Mit einem weiteren, für die Gemeinde Rosenberg wichtigen Thema – der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Nutzung des Schulgebäudes der Grundschule Rosenberg als Ganztagsgrundschule – befasste sich der Gemeinderat am Dienstagabend.

Wie Bürgermeister Ralf Matousek erklärte, habe man dieses Thema in einer Klausurtagung ausgiebig behandelt und sei zum Entschluss gekommen, es anzugehen.

Die Bundesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, die Ganztagsbetreuung bei den Grundschulen flächendeckend ab dem Schuljahr 2025/26 für alle Kinder einzuführen, worüber es drei verschiedene Modelle gebe: Einmal die verlässliche Grundschule mit Nachmittagsbetreuung, eine offene und eine geschlossene Ganztagsgrundschule.

Die örtliche Grundschule bietet bereits heute eine Betreuung als Verlässliche Grundschule bis 16 Uhr, mit der Möglichkeit des Mittagessens an. Der Bürgermeister stellte die Frage: „Wie stellt sich die Grundschule aber in Zukunft auf?“.

Für die Gemeinde Rosenberg mit ihrer Grundschule sei eine Ganztagsbetreuung als verlässliche Grundschule oder alternativ als offene Ganztagsgrundschule möglich. Es wurden vonseiten der Verwaltung und der Lehrer erste Gespräche mit dem Schulamt Mannheim geführt und sich über die Schulformen erkundigt. Darüber hinaus wurde die Waldstadt-Grundschule in Mosbach als einzügige offene Ganztagsgrundschule besichtigt, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Welchen Weg die Grundschule Rosenberg in der Zukunft wählt, hängt vom Schulgebäude mit dem Raumprogramm ab, zudem vom pädagogischen Konzept der Lehrer und Lernbegleiter sowie von den Kindern, die sich für die neue Schulform anmelden, so Matousek.

Nun gelte es in einem ersten Schritt, in einer Machbarkeitsstudie zu klären, ob der Raumbedarf einer offenen Ganztagsgrundschule innerhalb des bestehenden Gebäudes abgedeckt werden kann. Hier geht es vor allem um den Einbau einer Mensa und einer Küche. Gleichzeitig soll auch die Renovierung des Gebäudes nach rund 30 Jahren berücksichtigt werden.

Der Verwaltung habe ein Angebot über eine Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Nico Hofmann aus Eberstadt eingeholt, dessen Kosten sich auf 8925 Euro belaufen. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe einstimmig zu.

Unter Punkt „Verschiedenes“ berichtete Bürgermeister Ralf Matousek darüber, dass die Telefonica Deutschland beabsichtige, auf dem Getreideturm des Lagerhauses einen 5 G-Funkmasten zu installieren.

Zudem bedankte er sich bei den vielen Helfern, auch des DRK-Ortsvereins Rosenberg, für Unterstützung bei den Impfaktionen in der Sporthalle in Sindolsheim. Insgesamt wurden an beiden Terminen 187 Impfungen durchgeführt. F