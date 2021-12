Rosenberg hat die Zukunft fest im Blick

Rosenberg. Eine Erfolgsgeschichte in der Pandemie ist der Dorfladen Rosenberg. Bürger jeden Alters kaufen ein und freuen sich über den neuen Dorfmittelpunkt. Die Ehrenamtlichen unterstützen den Laden nach Kräften. „Ohne sie würde es nicht gehen“, sagt Bürgermeister Ralph Matousek im Gespräch mit den FN.

Daneben gab es weitere positive Ereignisse: Eines ist die Gemeinde Rosenberg selbst, die ihr 50-jähriges Bestehen im Juli zumindest ein bisschen feiern konnte: Mit bunten Stickeln auf einem verbindenden Weg und einer Baumpflanzung aus Anlass des Jubiläums des Zusammenschlusses mit Bronnacker, dem Hirschlanden und Sindolsheim folgten. Erfolgreich und engagiert widmet sich die Gemeinde den erneuerbaren Energien. Die Bürgerenergiegenossenschaft Bauland mit Sitz in Rosenberg wurde im Frühjahr gegründet. Drei große Photovoltaikanlagen gibt es schon, weitere sind in den Startlöchern. Highlights 2021 waren auch der Festakt zum Heimatbuch Hirschlanden, das neue Gemeindehaus, Beschlüsse für die Feuerwehrhäuser, die Fusion der evangelischen Gemeinden Rosenberg und Sindolsheim mit Zukunftsüberlegungen. Apropos Zukunft: Die bringt neue Bauplätze, für Rosenberg ein Sanierungsprojekt in der Dorfmitte, und sie wird verstärkt interkommunal – das Standesamt geht nach Osterburken. dani/sab