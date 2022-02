Rosenberg: Ehrenamtlich Tätige bekommen höhere Entschädigung

Sindolsheim. Die Sitzung des Gemeinderates die am Dienstag, an einem ganz besonderen Tag, dem 22.2.2022, in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim stattfand, umfasste zehn Punkte und war geprägt von mehreren Arbeitsvergaben, für die Abwasserbeseitigung, den Gemeindebauhof, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rosenberg sowie im Areal unterhalb der evangelischen Kirche.

Der neue Hausmeister der Gemeinde, Jörg Nitsch, stellte sich dem Gremium vor. Wie sagte Sindolsheims Ortsvorsteher Jürgen Fuchs: „Kaum ist der neue Mann da, und schon ist es in der Halle mollig warm“.

Danach leitete Bürgermeister Ralph Matousek auf den nächsten Punkt, zur Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen über. Wie er sagte, wurde die bestehende Satzung Ende der 1980er Jahre und letztmals zum 1. Januar 2016 angepasst. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, da die Gemeinderäte auch im Vorfeld einen Zeitaufwand für die Sitzungen haben, den Satz von derzeit 20 Euro auf nunmehr 30 Euro zu erhöhen. Der jährliche Grundbetrag in Höhe soll gleich bleiben. Die Verwaltung hat zudem in den Nachbargemeinden nach deren Sätzen nachgefragt, die sich in ähnlichem Rahmen oder sogar darüber bewegen.

Weiter wird zudem die Satzung bezüglich der Entschädigung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher angepasst. Diese beträgt für den Ortsvorsteher der Ortschaft Bronnacker 237,05 Euro, Hirschlanden 338,64 Euro, Rosenberg 863,95 Euro und Sindolsheim in Höhe von 366,85 Euro. Auf Anregung von Gemeinderätin Susanne Grimm wurde auch die Entschädigung für Ehrenamtlich Tätige entgegen dem Vorschlag der Verwaltung angepasst. Die Entschädigung beträgt jetzt für bis zu zwei Stunden 20 Euro, bis zu vier Stunden 40 Euro, bis zu acht Stunden 80 Euro und von mehr als acht Stunden 100 Euro. F