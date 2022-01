Rosenberg: Aus Weihnachtsbaum wird „Narreboom”

Rosenberg. Die „Rouschebercher Milchsäuli“ (NZRM) haben immer gute Ideen. So verwandelten sie den zwischenzeitlich ausgedienten Weihnachtsbaum am Brunnen vor dem Rathaus erstmals in einen „Narrenbaum“. Er soll an die in diesem Jahr in der Baulandgemeinde erneut ausfallende „Fünfte Jahreszeit“ erinnern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit diesem „Narrenbaum“, so Matthias Brand vom Vorstandsteam der NZRM, wolle man die fastnachtliche Tradition in Rosenberg weiter hoch leben lassen. Die Idee, so Brand, entstand in einem Gespräch mit Ortsvorsteher Sven Baumann, der meinte, man könne den Weihnachtsbaum in einen „Narrenboom“ umwandeln.

Der ausgediente Rosenberger Weihnachtsbaum wurde von den „Rouschebercher Milchsäuli“ neu geschmückt und so in einen „Narreboom“ verwandelt. © Helmut Frodl

Die Idee wurde Wirklichkeit, was die Bürger überrascht, denn viele stehen vor dem Baum und meinen: „Was ist denn das?“ Der Weihnachtsbaum wurde durch die Mitglieder des Vereins gestutzt und närrische umgestaltet. Die am Baumstamm angebrachten Schilder mit den Symbolen der Narrenzunft, der Narrenkappe, einem Tanzmariechen und Tänzerinnen, sowie dem Schriftzug „Huja Gagga“, hatte jede Gruppe – die Frauen- und Männergarde wie auch die Tanzgruppen – selbst gestaltet. Bei der Aufstellung war eigentlich ein kleiner gemeinsamer Umtrunk geplant, der bedingt durch Corona aber entfallen musste. Der Baum soll der fastnachtlichen Tradition der „Säuli“ folgend bis Aschermittwoch stehen bleiben, denn schweren Herzens wurden auch in diesem Jahr, bedingt durch die noch immer andauernde Pandemie, sowohl der „Säuliball“ als auch der „Ferkelball“ abgesagt und dies schon zum zweiten Mal in Folge.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ob die Rathausstürmung in diesem Jahr stattfindet, ist noch nicht ganz klar. Es sind aber kleinere Aktionen im Dorf geplant, die an die diesjährige erneut traurige Fastnachtskampagne erinnern soll, sagte Matthias Brand. Auch Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek findet die Idee der „Säuli“, den Fastnachtsbaum aufzustellen, sehr gut. Das zeige, dass das Brauchtum bei den „Rouschebercher Milchsäuli“ weiterhin gefördert werde. F

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren