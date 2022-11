Rekordbeteiligung zu verzeichnen

Sindolsheim. Nach zweijähriger Pause durch die Corona-Pandemie wurde am Samstag – mit einer Rekordbeteiligung – das traditionelle Vereinsvergleichsschießen des Schützenvereins Sindolsheim für Vereine, Firmen, Behörden und Interessensgemeinschaften der Gemeinde auf der Schießanlage in der ehemaligen Schule ausgetragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den gesamten Nachmittag über hatten die Schützen die Möglichkeit, den „besten“ Schuss abzugeben und sich in die Siegerliste einzutragen, um einen wertvollen Sachpreis zu erhalten.

Spannender Wettbewerb

Am Abend fand dann die mit Spannung erwartete Siegerehrung durch Oberschützenmeister Mark Czernuschka statt, der sich in seiner Begrüßung ebenso wie Sportleiter Christoph Ullrich über die große Resonanz, mit der man nach einer zweijährigen Pause nicht gerechnet habe, freute. Insgesamt haben sich 32 Mannschaften und 96 Einzelpersonen an diesem spannenden Wettbewerb beteiligt.

Mehr zum Thema KK-Schützenverein Osterburken Mark Ambros ist der neue Schützenkönig Mehr erfahren Matthias-Grünewald-Gymnasium Ausgezeichnete Nachwuchs-Biologinnen Mehr erfahren

In der Mannschaftswertung belegte die „Schlosserei Kapps“ mit den Schützen Urs Kapps, Sascha Schneider und Thomas Kapps, mit 387 Treffern den ersten Platz, gefolgt von der „HSV Arena 3“ mit Ramona Weick, Georg Czernuschka und Franziska Schlander mit 382 Punkten. Die Mannschaft „MMT2“, eine reine Damenmannschaft, mit Petra Müller, Ina Zimmerlich und Birgit Mackert belegte mit 379 Punkten den dritten Platz.

In der Einzelwertung siegte Ramona Weick mit 143 Punkten. Nur ein Punkt dahinter (142) belegte Urs Kapps ganz knapp den zweiten Platz und Christian Bereswill kam im Gesamtergebnis auf 136 Punkte und wurde Dritter.

Ramona Weick war mit 91 Punkten auch die beste Einzelschützin des gesamten Turnieres. Christian Bereswill erreichte 74 Schuss beim Schießen auf die Glücksscheibe.

Auch der letzte Platz in der Mannschaftswertung wurde von Sportleiter Ullrich ausgezeichnet. Dies war die Mannschaft „Abteilung Freizeitsport 4“ mit den Schützen Andreas Rau, Heiko Hoßfeld und Marc Hoßfeld. Sie erhielten als „Trostpreis“ eine kleine rote Laterne.

Einen Sonderpreis erhielt die SpVgg Sindolsheim, die am Vergleichsschießen mit sieben Mannschaften teilnahm.

Bei guter Stimmung und Unterhaltung fand der Schießwettbewerb seinen Ausklang, wobei die erzielten Erfolge bei Speis und Trank noch gebührend gefeiert wurden. F