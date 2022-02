Reh wurde von Hund gerissen

Sindolsheim. Ein bislang unbekannter Hund riss am Montagnachmittag bei Sindolsheim ein Reh. Das Tier ist rötlich-braun gescheckt und hat etwa die Größe eines Schäferhundes. Der Hund ließ sich auch von einem Holzarbeiter nicht bei der Jagd im Gewann „Hard“ beirren, der durch das Gebell auf die Szene aufmerksam geworden war. Die Jagd ereignete sich im Jagdrevier Sindolsheim II, nahe des Ortsverbindungsweges von Sindolsheim nach Gerichtstetten. Hundebesitzer werden in diesem Zusammenhang von der Polizei daran erinnert, ihre Hunde lediglich in ihrem Einwirkungsbereich von der Leine zu lassen.

