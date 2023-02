„Ouhängerlischdoach mit Annaweech in Herschlanne“

Hirschlanden. Die Hohenloher Mundart-Gruppe Annaweech ist Kult. Nach drei Jahren Zwangspause gastiert die Band unter dem Motto „Per Anhalter durch die Annaweech-Galaxis“ am Mittwoch, 22. März, um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Hirschlanden. Da bisher alle Annaweech-Konzerte in Hirschlanden im Vorfeld ausverkauft waren, empfiehlt sich eine schnelle Reservierung der Eintrittskarten. Das Konzert wird von Hirschbräu-Hirschlanden präsentiert, das in diesem Jahr das 15-jährige Bestehen der Brauerei feiert. Die Musikgruppe, die durch zahlreiche Radio- und Fernsehauftritte bekannt wurde, präsentiert in Hirschlanden zahlreiche neue Lieder und ihre bekannten Gassenhauer. Die mit scharfer Beobachtungsgabe ausgewählten „typischen“ Begebenheiten des Landlebens, Geschichten von Hohenloher Originalen oder von „netten“ Vorurteilen der Zeitgenossen wurden voll Liebe vertont. Die Texte sind äußerst humorvoll, fröhlich aber auch nachdenklich-ironisch. Im Rahmen des Konzertes gibt es Bierspezialitäten von Hirschbräu und Vesper. Kartenvorbestellung bei Ortsvorsteher Martin Herrmann, Telefon 06295/7159. Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Der Vorverkauf läuft ab sofort. Informationen im Internet unter www.hirschbräu-hirschlanden.de im Internet. Bild: Annaweech/Winkler

