Nüsse knacken ohne Werkzeug – geht das?

Rosenberg. Auf dem Stundenplan der ersten und zweiten Klassen der Grundschule Rosenberg stand kürzlich ein ganz besonderes Programm. Zu Gast waren junge Wissenschaftler der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher (IJF), die einen spannenden Projekttag zum Thema Hebel und Hebelgesetze im Gepäck hatten. Gemeinsam mit dem IJF-Team erforschten die Schülerinnen und Schüler allerlei aus diesem Themengebiet. Sie erfanden und konstruierten beispielsweise den „Superhebel 2021“, um schwere Büchertaschen kinderleicht nach oben zu hebeln. Oder benutzen Learning-Apps auf dem Tablet, um Gelerntes zu festigen und zu üben. Außerdem lernten sie diverse Werkzeuge mit Hebelmechanik kennen.

Die MINT-Projekttage der IJF sind neu in der Region. Sie finden erstmals und ausschließlich an Grundschulen im Raum Heilbronn-Franken statt. Sie sind Teil des MINT-Lernkreislaufes, eines auf zwei Jahre angelegten Weiterbildungsprogramms für Lehrkräfte, das die Initiative etabliert hat. Die engagierten Pädagogen erlernen dabei Methoden für einen interesse-generierenden MINT-Unterricht. Diese können sie bei den Projekttagen mit ihren eigenen Schülern anschauen und mit ihnen zusammen kostenfrei ausprobieren. „Das forschend-entdeckende Lernen fördert das Behalten des Gelernten und weckt Interesse“, erklärte IJF-Projektleiterin Juliane Dylla. Neben grundlegenden Informationen erhielten die Kinder die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Verschiedene Experimentierstationen luden dazu ein. An einer Station bearbeiteten die Grundschüler Aufgaben, zum Beispiel, wie sie Nüsse mit und ohne Werkzeug knacken können. Andere erprobten, wie die Hebelwirkung beim Astschneiden funktioniert – mal ohne Werkzeug, mal mit Haushaltsschere und einmal mit Astschere. Um die Kinder auf die IT-Thematik für den nächsten Schulprojekttag vorzubereiten, setzte das IJF-Team bereits Tablets ein. Nach dem Thema Mechanik folgt im nächsten Schuljahr ein Tag zur Informationstechnologie und zum Programmieren in der Grundschule. Ziel der Projekttage ist, Lehrkräfte bei der praktischen Umsetzung der Fortbildungsinhalte zu unterstützen. Den Schülern wird Spaß an Naturwissenschaft und Technik vermittelt.