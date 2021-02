Rosenberg. Die Gemeinde plant in der Hermann-Hagenmeyer-Straße in der Nähe der Firma Magna den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses. Um mit den Planungen beginnen zu können, sind in einem ersten Schritt die Leistungen für einen Architekten zu vergeben. Die Entwürfe für das Gebäude und das Raumprogramm sind mit den Fachbehörden abzustimmen. In der zweiten Jahreshälfte sind die Zuwendungsanträge zu stellen und das Baugesuch vorzubereiten.

Die Verwaltung hat, zusammen mit Vertretern der Feuerwehr, verschiedene Gerätehäuser besichtigt, um Eindrücke unterschiedlicher Bauweisen zu erhalten. Vier Architektenbüros wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Drei sind eingegangen, wobei das wirtschaftlichste Angebot das Architektenbüro Kistner aus Rosenberg abgegeben hat. Das Architektenhonorar liegt bei rund 200 000 Euro.

Die Auftragserteilung soll zunächst die Leistungsphasen eins bis vier umfassen. Die Vergabe an die Fachingenieure erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Gemeinderat vergab die Architektenleistungen an das Architektenbüro Kistner. Die Verwaltung wird zudem beauftragt, den Vertrag zu unterzeichnen und eine stufenweise Auftragserteilung vorzunehmen. F