Neues Führungsteam bei der Wehr Hirschlanden

Hirschlanden. Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Hirschlanden am Samstagabend, die wegen des laufenden Umbaus des Gerätehauses im Sportheim des FC Teutonia stattfand, lobten Bürgermeister Ralph Matousek und Ortsvorsteher Martin Herrmann das Engagement und den Ausbildungsstand der Mitglieder als „herausragend“. Die Freiwillige Feuerwehr sei nicht nur ein Aushängeschild für das Dorf, sondern für die gesamte Gemeinde.

Schwieriges Jahr für die Aktiven

In seinem Tätigkeitsbericht hob Abteilungskommandant Mike Graser hervor, dass es wegen den Corona-Einschränkungen ein schwieriges Jahr für die Aktiven gewesen sei. Trotzdem habe man 18 Übungen abgehalten und sei zu sechs Einsätzen ausgerückt.

Derzeit sind in Hirschlanden 33 Dorfbewohner in der aktiven Wehr - 30 Männer und drei Frauen – zwölf gehören der Jugendfeuerwehr an und ebenfalls zwölf sind in der Alterswehr. Von den Aktiven haben 32 die Truppmann-1-Ausbildung, 29 die Truppmann-2-Ausbildung. 30 sind Sprechfunker, 14 Maschinisten, 13 Atemschutzgeräteträger, siebe Truppführer, drei Gruppenführer, zwei Zugführer, zwei ausgebildete Gerätewarte und vier Jugendgruppenleiter. Der Bericht von Jugendwart Klaus Baumann machte deutlich, dass die Jugendarbeit zu den größten Aktivposten der Wehr zählt. Derzeit sind zwölf Kinder und Jugendliche mit dabei, die von fünf Jugendwarten betreut werden. Die Darstellung von Kassenführer Jürgen Arnold erbrachte eine ausgeglichene Bilanz und Kassenprüfer Simon Stapf bescheinigte „einwandfreie Arbeit“. Bevor Ortsvorsteher Herrmann die Entlastung des Vorstands beantragte, lobte er den Ausbildungsstand der Wehr als „herausragend“. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Da Kommandant Mike Graser sich nicht zur Wahl stellte, wurde Simon Stapf vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Ebenso einstimmig erfolgten die Wahlen seiner Stellvertreter Thomas Frey und Jürgen Reichert. Auch Kassier Jürgen Arnold, Jugendwartin Jenny Löper und Schriftführer Bernd Leiser erhielten die volle Stimmenzahl. In den Feuerwehrausschuss wurden Reinhard Vogel, Marcel Hübsch und Sven Hilscher gewählt. Kassenprüfer sind Bela Haller und Sören Bauer.

Wechsel im Team

Nach den Wahlen wurden Mike Graser als kommissarischer Abteilungskommandant und Andreas Frey als stellvertretender Abteilungskommandant verabschiedet. Der neue Kommandant Simon Stapf hob die vorbildlichen Leistungen von beiden sowie des vorangehenden Abteilungskommandanten Edwin Unangst hervor. Edwin Unangst und Andreas Frey hätten wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Feuerwehr in Hirschlanden zu einer Leistungswehr entwickelt habe.

Neues MLF ein „Quantensprung“

In den Grußworten werteten die Redner die Anschaffung des neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) im März dieses Jahres als „Quantensprung“. Das MLF ersetzt das 36 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug. In der Doppelkabine finden sechs Einsatzkräfte Platz.

Neben einer Hochleistungspumpe, einem 900-Liter-Wassertank, einer Rettungsschere, Atemschutzgeräten und Beleuchtungstechnik ist auch eine Motorsäge an Bord. „Dieses Fahrzeug ist eine zusätzliche Motivation für die Abteilungswehr,“ sagte Martin Herrmann und dankte Bürgermeister Ralph Matousek sowie der Gemeindeverwaltung für die Anschaffung.

Bürgermeister Matousek und der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Link zeigten sich vom Engagement und Zusammenhalt der Abteilungswehr beeindruckt. Insbesondere die hervorragende Jugendarbeit sei ein Garant für guten Nachwuchs innerhalb der aktiven Wehr. Matousek bedankte sich bei dem neuen Kommandanten-Team, dass diese für die nächsten fünf Jahre die Verantwortung für die Wehr übernehmen und forderte die Mitglieder auf, sie bestmöglich zu unterstützen. her

