Neue iPads und Monitore für die Schüler

Rosenberg. Soziale Verantwortung ist ein wichtiges Thema für die Mitarbeiter am Magna Standort in Rosenberg. Ziel des „Social Responsi-bility“-Teams ist es, durch Spenden von Kollegen sowie durch Aktionen für verschiedene Generationen ei-nen Mehrwert für die Region zu generieren und Nachhaltigkeit zu fördern.

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind geplante Projekte wie der Kindertag im Werk oder Besuche und Unterstützung sozialer Einrichtungen in der Region durch die Auszubildenden des Magna-Werks aktuell nicht möglich.

Spendenaktion läuft

Neben der derzeit laufenden 17. Spendenaktion des Betriebsrats für den Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis freue man sich, so der General-Manager Gernot Do-neleit, die Grundschule Rosenberg mit einer Spende von 2500 Euro zu fördern. Man erlebe derzeit täglich im Arbeitsalltag, wie wichtig es sei, im Homeoffice mit gut funktionierender Technik ausgerüstet zu sein, sagte Doneleit. Auch die Grundschule Rosenberg müsse in der aktuellen Pandemie für den „neuen“ Schulalltag digital „aufrüsten“.

Kommunikation verbessern

Die Gemeinde Rosenberg beschafft derzeit iPads, Monitore und die erforderliche Software und schafft damit das digitale Umfeld, um die Kommunikation von Schule und Eltern zu verbessern und teilweise sogar erst zu ermöglichen.

Die Vertreter des SR-Teams von Magna freuen sich, mit dem kleinen geleisteten Beitrag den Schulalltag in der örtlichen Grundschule zu erleichtern und wünschen allen „Usern“ des neuen Equipments eine störungsfreie Kommunikation, sagte der Manager. Sowohl Rektorin Deborah Jährling als auch Bürgermeister Ralph Matousek bedankten sich für den Spendenbetrag und für die gewährte Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Betriebsgemeinschaft von Magna sei für ihn sehr wichtig. Die Mitarbeiter hätten mit ihrer Spende den Wandel in der Bildungslandschaft, wie jetzt in der Grundschule, unterstützt. F