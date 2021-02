  Neue Bestattungsgebühren

Rosenberg. Mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 hatte der Gemeinderat Rosenberg dem Vorschlag zugestimmt, den alten Friedhof in Rosenberg als Friedhof beizubehalten und in einen sogenannten Ruhehain mit Urnenbeisetzung umzuwandeln. Jedem Einwohner aller Ortsteile soll ermöglicht werden, in dieser Form auf dem alten Friedhof in Rosenberg beerdigt zu werden.

Zudem soll diese Bestattungsform auch in allen Ortsteilen angeboten werden. Im Laufe des Jahres 2020 fand mit den Mitgliedern des Gemeinderates eine Begehung mehrerer Friedhöfe statt, um sich ein Bild zur Umsetzung verschiedener Bestattungsformen anderer umliegender Kommunen zu machen. In der Klausurtagung am 14. November 2020 wurde das Friedhofskonzept vorgestellt, das die Bestattung unter Bäumen auf dem alten Friedhof sowie zunächst einen Baum je Ortsteil zur Bestattung von Urnen vorsieht.

Um diese Bestattungsform zu ermöglichen, wurden die Bestattungsgebühren für Baumurnenreihen und Baumurnenwahlgräber kalkuliert. Dabei wird bei einer 70-prozentigen Kostendeckung ein insgesamt ähnliches Preisgefüge erzielt wie bei den bereits bestehenden Bestattungsformen.

Daher wird vorgeschlagen, für Baumurnenreihengräber eine Bestattungsgebühr von 850 Euro (Urnenreihengräber und Wiesenurnengräber derzeit 650 Euro) und für Baumurnenwahlgräber 1800 Euro (Urnenwahlgräber derzeit 1600 Euro) festzusetzen.

Die Baumurnenreihengräber haben eine Liegezeit von 15 Jahren und die Baumurnenwahlgräber von 35 Jahren. Jeder Baum umfasst zwölf Grabplätze. „Nicht alle Bürger sind von diesem Ruhehain in der Ortsmitte begeistert“, sagte Bürgermeister Ralph Matousek abschließend.

„Es wird sich zeigen, wie die neue Bestattungsform von den Bürgern angenommen wird. Es war aber wichtig, dieses Thema zu beenden.“ Zur Realisierung ist die Neufassung der Friedhofssatzung sowie des Gebührenverzeichnisses notwendig. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. F