Mit dem Förster in den Wald

Rosenberg. Der Förderverein des Kindergartens „Arche“ in Rosenberg unternahm im Rahmen des Ferienprogramms des Heimat- und Kulturvereins Rosenberg zum vierten Mal einen Waldtag. Kinder im Vorschulalter konnten dabei den Wald und die Natur mit allen Sinnen erleben und einiges über den Wald lernen.

25 Kinder folgten der Einladung des Fördervereins und standen bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen bestens ausgerüstet am Kindergarten Rosenberg bereit. Begleitet wurden sie von Anna Hilgers, Helmut Schiff, Timo Schuster und Christian Schinnagel.

Außerdem konnte der Förderverein mit Anna Schiff, Rachel Schinnagel und Bruno Hilgers noch weitere Helfer gewinnen, die das Team tatkräftig unterstützten.

Das Motto in diesem Jahr war „Mit dem Förster in den Zauberwald“. Zunächst suchte jedes Kind auf dem Weg in den Wald seine ganz persönlichen Zauberschätze: zahlreiche Steine, Stöcke, Eicheln und Ähnliches wurden so in die bereit gestellten Eimerchen gelegt. Im Wald konnten die Kinder ihre Schätze dann in einen kleinen Zauberwald verwandeln, indem sie diese auf eine Holzplatte klebten.

Um Kraft zu sammeln, stärkten sich alle mit einem ausgiebigen Vesper: Brezeln, frisches Gemüse und leckeres Obst weckten wieder die Lebensgeister.

Förster Christof Hilgers nahm nun die Kindern zu einem Waldspaziergang mit. Nicht nur im Zauberwald, auch in den heimischen Wäldern verstecken sich natürlich allerlei Tiere. Diese galt es zunächst zu entdecken, bevor man vom Förster noch einiges über die Tiere erfahren konnte. Hier zeigte sich, dass die jungen Entdecker schon viel über den Wald wussten und zum Schluss richtige Profis darin wurden, die Tiere zu entdecken. Zuletzt durften die Kinder im Wald noch einem Schatz suchen und konnten so auch eine Kleinigkeit mit nach Hause nehmen.