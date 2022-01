Minister Hauk bei Impfaktion in Sindolsheim

Sindolsheim. Minister Peter Hauk war am Freitag gemeinsam mit Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek zu Besuch bei der Impfaktion in der Sindolsheimer Mehrzweckhalle. Nach knapp über 100 Impfungen an Heilig Abend wurde die Aktion in der vergangenen Woche mit über 80 Impfungen ein weiteres Mal gut angenommen. Maßgeblichen Anteil am gelungenen Ablauf haben sowohl der örtliche DRK-Verband als auch die Gemeindeverwaltung Rosenberg. In Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam des Neckar-Odenwald-Kreises wurde erneut für einen reibungslosen Impfgang gesorgt. Dafür drückten Hauk und Matousek ihren anerkennenden Dank aus. Beide sehen die ortsnahen Impfangebote als eine gute Unterstützung der Impfstützpunkte in Fahrenbach und Bödigheim. Obendrein könnten gerade ältere und weniger mobile Menschen von solchen dezentralen Angeboten profitieren. Bild: Münch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1