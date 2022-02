Messtechnik für die Becken

Sindolsheim. Eine von mehreren Arbeitsvergaben bei der Sitzung des Gemeinderates in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim war die Aufrüstung der Regenüberlaufbecken in Bronnacker, Rosenberg und Hirschlanden, mit einer neuen Messtechnik.

Wie Bürgermeister Ralph Matousek erläuterte, müssen die neuen Regenüberlaufbecken nach heutigem technischem Stand mit einer Messtechnik ausgestattet werden, um den Durchfluss sowie den Überlauf in das Gewässer zu messen. Der Landesgesetzgeber hat eine Nachrüstung bis zum Jahre 2024 festgelegt. Für die Umrüstung wurde ein Zuwendungsantrag beim Land gestellt und auch ein Zuschuss in Höhe von 144 000 Euro bewilligt.

In der Zwischenzeit wurden erforderliche Arbeiten ausgeschrieben. Bei den Elektrotechnischen Arbeiten gingen bei der Submission alle drei angeforderten Angebote ein, wobei die Höpfinger Firma Kuhn mit einem Angebotspreis von rund 94 847 Euro das preisgünstigste Angebot abgab. Bei den Tiefbauarbeiten haben lediglich zwei Anbieter ein Angebot abgegeben. Billigster Anbieter war die Firma Bokmeier aus Bad Mergentheim mit einem Betrag von 38 418,16 Euro. Die Gesamtkosten liegen inklusive der Ingenieurkosten bei circa 150 187 Euro und damit exakt innerhalb der Kostenberechnung von 150 500 Euro.

Abzüglich des Landeszuschusses verbleibt bei der Gemeinde Rosenberg ein Eigenanteil in Höhe von 37 500 Euro. Die Maßnahme ist im Haushalt 2022 finanziert. Der Gemeinderat beschloss ohne Wortmeldungen einstimmig die Auftragsvergabe an die beiden Firmen Kuhn und Bokmeier und beauftragte die Verwaltung die Bauverträge zu unterzeichnen. F