Mehr seelisch belastete Kinder

Sindolsheim. Die Kindertagesstätten im Neckar-Odenwald-Kreis müssen sich derzeit vielen Herausforderungen stellen. So wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie, aktuelle Fluchtbewegungen unter anderem aus der Ukraine sowie zusätzlich der Fachkräftemangel unmittelbar auf die Einrichtungen aus. Dies berichteten Judith Teller, Fachberaterin für Kindertagesstätten beim Diakonischen Werk Baden, sowie Anja Delitz und Heidrun Vogel, beide Fachkräfte der Präventiven Fachberatung für Kindertagesstätten des Diakonischen Werks für den Neckar-Odenwald-Kreis, den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses bei einer Sitzung in Sindolsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist zum Teil enorm, welche Überforderung wir sehen. Es gibt Kinder, die weichen den Erzieherinnen und Erziehern nicht von der Seite“, führte Teller an. Die Zahl der psychisch belasteten Kinder habe sich durch die Pandemie von 20 auf 30 Prozent erhöht.

Heidrun Vogel hob den Personalmangel in Kindertagesstätten und bei Therapieplätzen hervor. Es fehlten deutschlandweit weit über 170 000 Fachkräfte. Hinzu käme ein hoher Krankenstand aufgrund der Belastungen.

Gruppengröße nicht erhöhen

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Senioren-Union Das Bewusstsein der jungen Menschen für Gemeinschaft schärfen Mehr erfahren

Insbesondere Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf kommen nach den Worten von Anja Delitz zu kurz. „Es gibt Kinder, die das System Kindertagesstätte sprengen, so dass im Extremfall Kindergartenplätze gekündigt wurden.“ Solche Kinder müssten dann in anderen Einrichtungen versorgt werden. Teller, Vogel und Delitz kritisierten eine geplante Erhöhung der Gruppengrößen und den Mangel an Plätzen in spezialisierten Einrichtungen.

In der Diskussion wies Kreisrat Jens Wittmann (CDU) darauf hin, dass das Land mit einer Ausnahmeregelung größere Gruppen zugelassen habe. Aus Sicht der Träger sei dies notwendig, um die aktuelle Nachfrage zu decken. Auch Brötel erklärte mit Blick auf die Versorgung ukrainischer Kinder, dass kleinere Gruppengrößen derzeit nicht realistisch seien. Kreisrat Timo Riedinger (Grüne) fragte nach möglichen Strategien. Ein Mittel sei beispielsweise, so die Antwort der Fachkräfte, die jeweilige Leitung der Einrichtungen konsequent zu stärken.

Zudem hatte der Ausschuss darüber zu entscheiden, ob es auch weiterhin eine „Frühe Hilfen-Lotsin“ an den Neckar-Odenwald-Kliniken geben solle. Die Leiterin der Beratungsstelle für Kinderschutz beim Landratsamt, Melanie Arnold, stellte mit der aktuellen Stelleninhaberin Tanja Blaha das Projekt vor. Demnach ist „Die „Frühe Hilfen-Lotsin“ ein niederschwelliges Angebot an die Wöchnerinnen in Kooperation mit den Kliniken. Familien würden so noch auf der Geburtsstation über die verschiedenen Angebote im Landkreis informiert und wenn nötig in passgenaue Hilfen vermittelt. So könnten Notlagen vermieden und Ressourcen geschont werden. „Wir erreichen aktuell 83 Prozent der Wöchnerinnen und vermitteln in rund fünf Prozent weitere Hilfen. Statistisch geht man davon aus, dass etwa vier bis fünf Prozent der Kinder in prekären Lebenslagen aufwachsen“, fassten Arnold und Blaha zusammen.

Frühe-Hilfen-Lotsin beibehalten

Die Landkreisverwaltung schlug vor, die bisher projektbezogene Tätigkeit dauerhaft zu unterstützen, zumal Tanja Blaha als Kinderkrankenpflegerin auf der Station, als Frühe-Hilfen-Lotsin und als Gesundheitsfachkraft in den Frühen Hilfen arbeitet. Landrat Brötel und warb für eine Verstetigung des Projekts. Die Ausschussmitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus und empfahlen dem Kreistag , die nötigen Haushaltsmittel in Höhe von rund 20 000 Euro für die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen. lra