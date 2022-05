Mehr als 150 Landwirte informierten sich

Sindolsheim. Mit einem für die Landwirtschaft wichtigen Thema – der mechanischen Unkrautbekämpfung – befasste sich der Feldtag, der von der Bio-Musterregion Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis mit Unterstützung durch das Landwirtschaftliche Technologie-zentrum Augustenberg in Sindolsheim veranstaltet wurde.

Das Interesse war groß: Zur Eröffnung in der Mehrzweckhalle mit Fachvortrag von Erhard Gapp von der Demeter-Beratung fanden sich mehr als 150 interessierte Landwirte ein. Bei den Maschinenvorführungen auf einem Feld bei Mettelheim waren es noch einige mehr.

Wie Peter Hauk, MdL und Minister für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz, erklärte, spiele die mechanische Unkrautbekämpfung sowohl im Öko- als auch im konventionellen Landbau eine entscheidende Rolle. Die Landesregierung habe sich das Ziel gesetzt, die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln sukzessive zu erreichen. Eine umweltfreundliche Landwirtschaft lasse sich am besten in den bäuerlichen Familienbetrieben, die man auch zukünftig erhalten wolle, umsetzen.

Wie Landrat Dr. Achim Brötel ausführte, habe sich das Land Baden-Württemberg durch das vor zwei Jahren verabschiedete Biodiversitätsstärkungsgesetz ehrgeizige Ziele gesetzt. Eines davon betreffe die Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, aber nicht nur dort, sondern auch im Forst, in Haus- und Kleingärten, auf öffentlichen Grünflächen und im Verkehrsbereich.

Wenn man substanziell etwas erreichen wolle, müsse man die Messlatte hochlegen, auch wenn es einer großen, gesamtgesellschaftlichen Herausforderung bedürfe, um das Ziel zu erreichen. Weil das Unkraut allerdings in der Regel nicht unbedingt das Landesgesetzblatt lese und „deshalb nichts davon weiß, dass es im Grunde unerwünscht ist, müssen solche Bekämpfungsmethoden gerade zwangsläufig dann eben durch andere ersetzt werden“, so Dr. Brötel. Auf diese Weise gerate insbesondere die mechanische Unkrautbekämpfung deutlich stärker in den Fokus als bisher.

Laut Bürgermeister Ralph Matousek nehme der ökologische Landbau auch in seiner Gemeinde immer breiteren Raum ein. Die Auflagen und auch das Bewusstsein der Endverbraucher würden die Landwirtschaft vor immer größere Herausforderungen stellen. „Besondere Zeiten erfordern daher neue Ideen und Konzepte.“ Die Landwirtschaft müsse sich auf die Verringerung von Pflanzenschutzmitteln einstellen, wie auch die Gemeinde.

Jochen Kautzmann stellte seine Anbaufläche im Bauland vor. Man befinde sich im „Regenschatten“ des Odenwaldes, „da es hier oft nur sehr geringe Niederschläge gibt.“ Er kritisierte, dass der Landstrich im Bauland von der EG als nicht mehr benachteiligtes Gebiet eingestuft wurde, da nunmehr andere Kriterien angesetzt wurden.“ Diese Entscheidung könne man nicht nachvollziehen. In der Region habe man wesentlich schlechtere Bedingungen wie in anderen Teilen des Landes. Ob die Hack- und Striegeltechnik die „eierlegende Wollmilchsau“ sei, möge er bezweifeln.

Die Politik habe in einer gut gemeinten, aber für ihn viel zu kurz gedachten Schnellschutzaktion kurzerhand ein Förderprogramm mit 40 Prozent Zuschuss aufgelegt, so Kautzmann. Mit einer Förderung von 20 Prozent hätte man doppelt so viele Betriebe unterstützen können.

Ruth Weniger begrüßte auch im Namen ihres Kollegen Stefan Fiedler die Gäste – und leitete zum mehr als einstündigen Fachvortrag von Erhard Gapp über. Dieser widmete sich der „Mechanischen Unkrautbekämpfung“ und erläuterte „neue Wege auch im konventionellen Ackerbau“.

Angesprochen wurden dabei „Wildkrautregulierung im ökologischen Landbau“ sowie Möglichkeiten und Grenzen der mechanischen Unkrautbekämpfung mit Hacken und Striegeln. Eine wichtige Rolle spiele die Fruchtfolge, der Saatzeitpunkt und der Bodenzustand, die Bestandsdichte und auch die Sortenwahl. Eine zentrale Rolle zur Unkrautregulierung im ökologischen Landbau falle auch dem mehrjährigen Anbau von Kleegras zu. Aber auch der Wechsel von Winter- und Sommergetreide sowie der Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten seien erprobte Maßnahmen zur Wildkrautregulierung.

Nach seinem Vortrag beantwortete der Fachmann eine Vielzahl von Fragen. Anschließend erfolgte auf einem Ackerfeld nahe Mettelheim die Maschinenvorführung, deren Moderation Jonathan Kern von der Bioland-Beratung übernahm.

Auch dabei war das Interesse der Landwirte sehr groß. Im Einsatz waren Striegel im Getreide oder Mais von den Firmen Einböck, Treffler und Horsch. Mechanische Hacken in Getreide und Ackerbohnen zeigten die Firmen Liebig, Schmotzer und Garford sowie im Mais die Firmen Samo und Steketee.

Mit vielen neuen Eindrücken von diesem Feldtag – mit der Vorstellung neuer Technologien – kehrten am späten Nachmittag die Landwirte auf ihre Höfe zurück.