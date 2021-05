Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Rosenberg - In der Nacht zum 1. Mai landete der von der Feuerwehr geschmückte Baum auf der Straße Maibaum in Rosenberg wurde gestellt, gefällt und neu aufgestellt

Großen Ärger löste eine Aktion von Unbekannten in der Nacht zum 1. Mai aus: Der von der Feuerwehrabteilung aufgestellte Maibaum wurde gefällt. Die Floriansjünger ließen sich aber nicht entmutigen.