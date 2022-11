Lob für „ehrenamtlichen“ Bautrupp

Hirschlanden. Wie in der Mitglieder-versammlung des Kulturvereins „Schluckspechte“ angesprochen, war es notwendig, an der Grillhütte der evangelischen Kirchengemeinde und am nebenstehenden Toilettenhäuschen Reparaturen auszuführen.

Hüttenwart Udo Schmid hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass umfangreiche Arbeiten notwendig seien. Wie Dekan Rüdiger Krauth gegenüber den FN erklärte, sei er sehr dankbar, dass sich Mitglieder des Vereins bereit erklärt haben, diese Aufgabe in die Hand zu nehmen.

In mehreren Arbeitseinsätzen hat der „ehrenamtliche“ Bautrupp, bestehend aus Achim Fahrbach, Ewald Arnold, Kurt Arnold, Wolfgang Schweizer, Reinhold Egner und Bauleiterin Heidrun Voigt-Schmid, die Reparaturen durchgeführt.

Dekan Krauth bedankte sich bei den Mitgliedern des Vereins, der auch die Kosten für die Maßnahme übernommen hat.

Im kommenden Jahr werde eine Generalsanierung der Anlage und des Grillplatzes anstehen, die der damalige Pfarrer Hans-Martin Leichle mit jungen Helfern vor vielen Jahren erstellt hat. F