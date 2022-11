Langjährige und engagierte Mitarbeiter geehrt

Rosenberg. Bei einer Mitarbeiterveranstaltung wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Fort- und Weiterbildungen sowie für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bei der Volksbank Kirnau ausgezeichnet. Zu Beginn erfolgte die Auszeichnung für die Weiterbildung durch Bankvorstand Dieter Ehmann.

Timo Karaschewski absolvierte erfolgreich seine Ausbildung zum VR-Serviceberater, Lisa Longin und Nicole Fischer beendeten ihr zweijähriges Studium mit dem Abschluss Bankfachwirt und Nicole Fischer zur qualifizierten Weiterbildung in der Marktnachfolge. Im August diesen Jahres haben Sarah Barie, Emely Schulz und Antonia Schwab ihre Ausbildung bei der Volksbank Kirnau aufgenommen.

Wert der Weiterbildung betont

Ehmann betonte den hohen Stellenwert, den die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen bei der Volksbank einnehme, denn die Bank fördere gezielt die Fortbildung der Mitarbeiter, um die eigene Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Danach folgte durch Bankvorstand Bernhard Eckert die Ehrung von Tatjana Kabut, die seit zehn Jahren bei der Volksbank in der Kreditsachbearbeitung beschäftigt ist. Aufgabenschwerpunkt ist die Auswertung wirtschaftlicher Verhältnisse, die Datenkontrolle und standardisierte Kreditsachbearbeitung.

Für ihre 20-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Elisabeth Dörr geehrt, die nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Kirnau zunächst in der Vertriebsunterstützung der Berater in Osterburken tätig war. Anschließend wechselte sie in den Betriebsbereich mit den Bereichen Depotkontrolle, Wertpapier-Compliance und Zinsabschlagsteuer. 2010 bildete sie sich als Betriebswirtin weiter.

Ebenfalls für 20-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Jens Herkel geehrt, der die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Raiffeisenbank Schefflenz-Seckach absolvierte. Seit dem 1. Juli 2002 übernahm er die Tätigkeit als Innenrevisor bei der Volksbank. Aufgrund seines hohen Fachwissens durch Weiterbildungen sowie seinen Leistungswillen und seine Zuverlässigkeit habe er die Innenrevision bei der Volksbank in den letzten 20 Jahren stetig weiterentwickelt. Er sei sowohl für die Geschäftsleitung als auch für alle Mitarbeiter ein sehr wichtiger, kompetenter und lösungsorientierter Ansprechpartner.

Özlem Arslan, die ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Kirnau begann, wurde ebenfalls für 20-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Nach Ausbildungsende war und ist Özlem Arslan im Service und später in der Kundenberatung im Marktbereich Ahorn tätig. Sie habe an diversen Weiterbildungen teilgenommen und ist unter anderem seit 2006 IHK-Ausbilderin.

Bernd Scherer ist bereits seit 25 Jahren bei der Volksbank beschäftigt. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Zivildienst ist Scherer seit dem 1. Juni 1997 bei der Volksbank. Zunächst im Servicebereich in der Hauptstelle in Osterburken und anschließend in der Bankstelle Eubigheim.

Seit 2002 ist er Marktbereichsleiter für Rosenberg und Ahorn. Nach absolvierten Weiterbildungen zum Fachwirt Bankcolleg und Kundenbetreuer absolvierte er das Managementseminar Genossenschaftsbanken. Auf Antrag des Vorstandes wurde Bernd Scherer mit Wirkung zum 1. August 2009 durch den Aufsichtsrat Prokura erteilt.

Sabrina Dünzl wurde ebenfalls für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank war sie als Bankstellenleiterin in Hüngheim und Oberwittstadt tätig. 2002 absolvierte sie erfolgreich eine Weiterbildung zur Bankfachwirtin. Nach ihrer Elternzeit ist Sabrina Dünzl als Vertriebsunterstützung in Osterburken beschäftigt.

Eckert bedankte sich bei allen Geehrten für ihre engagierte Arbeit und überreichte ein Dankschreiben des Vorstandes und eine Urkunde der Bank. Weiterhin erhielten Bernd Scherer und Sabrina Dünzl eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer. Eine besondere Auszeichnung wurde Julia Albrecht bei der Feierstunde zuteil. Dank ihrer Aufmerksamkeit und engagiertem Einsatz wurde ein großer Schaden durch einen geplanten Enkeltrick verhindert.

Für ihr beherztes Eingreifen wurde sie Ende Oktober im Rahmen einer Feierstunde mit dem Zivilcouragepreis des Main-Tauber-Kreises ausgezeichnet (die FN berichteten). F